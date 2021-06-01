Доля неработающих кредитов банков сократилась до 39,5%

Доля неработающих кредитов (NPL) в портфеле банковской системы на начало мая 2021 уменьшилась до 39,5% с 41% на начало 2021 года и с 48,3% к началу 2020 года. Об этом сообщает finbalance со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Доля неработающих кредитов в портфеле ПриватБанка сократилась до 72,26% по сравнению с 73,9% на начало 2021 года, (на начало 2020 года - 78,3%), в остальных государственных банках до 43,7% с 43,6% на начало 2021 года (к началу 2020 года - 49,3%).

Доля неработающих кредитов в портфеле банков с иностранным капиталом составляет 26,5% на 1 мая текущего года (на начало 2021 года - 27,8%, к началу 2020 года - 32,5%), с украинским частным капиталом - 13% (на начало 2021 года - 14,5%, к началу 2020 года - 18,5%).

Общий объем неработающих кредитов в портфеле банковского сектора на начало мая - 425,9 млрд грн. На начало текущего года сумма NPL составляла 430 мрлд грн, к началу 2020 года - 530,8 млрд грн.

В портфеле ПриватБанка - 178 млрд грн неработающих кредитов, других госбанков - 131,2 млрд грн, у банков с иностранным капиталом - 93,5 млрд грн, с украинским частным капиталом - 23,2 млрд грн.