Верховный Суд впервые решил взыскать ущерб с менеджеров банка-банкрота

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Верховный Суд впервые решил взыскать ущерб с менеджеров банка-банкрота

 

Верховный Суд принял первое в истории страны решение о взыскании ущерба с топ-менеджеров ликвидируемого банка.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В частности, 25 мая Большая Палата Верховного Суда принял решение в деле по иску Фонда гарантирования к 14 бывшим руководителям банка "Укоопспилка" о возмещении ими солидарно более 76 млн грн ущерба, причиненного кредиторам банка.

Суть спора по делу "Укоопспилки" сводилась к тому, что ответчики в составе коллегиальных органов управления приняли решение об инвестировании денежных средств в размере около 70% всех активов банка в неликвидные ценные бумаги фактически нулевой стоимости, чем нанесли ущерб банку и его кредиторам.

"Это первое окончательное судебное решение в этой категории дел, которое должно сформировать правоприменительную практику. А также - восстановить рассмотрение еще 36 аналогичных дел о возмещении вреда связанными лицами по другим банкам", - сказано в сообщении.

Полученные в рамках выполнения судебного решения средства Фонд гарантирования планирует направить на выплаты кредиторам банка.

"Это - фундаментальное решение, к которому мы шли почти 2 года. Впервые в практике в Украине привлекаются к солидарной ответственности лица, связанные с банком, который ликвидируется. Указанное решение суда разблокирует другие аналогичные дела. Сейчас Фондом гарантирования инициировано 64 дела о взыскании ущерба с менеджмента и собственников ликвидируемых банков. Более 30 из них были остановлены в связи с рассмотрением этого дела. Принятое решение поможет начать рассмотрение этих дел по существу", - отметил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Виктор Новиков.

Он указал, что выводы Большой Палаты Верховного Суда по делу "Укоопспилки" должны учитываться другими судами всех инстанций при рассмотрении аналогичных споров.

Сейчас Фондом гарантирования инициировано 64 аналогичные дела в отношении 774 ответчиков (акционеры и связанные лица неплатежеспособных банков) на общую сумму более 97,2 млрд грн, 36 из которых были приостановлены до рассмотрения Большой Палатой Верховного Суда дела "Укоопспилки".

При этом Фонд гарантирования отмечает, что на уровне высшей судебной инстанции должен быть решен ряд других важных вопросов, в частности: об объединении исковых требований (это дело охватывает 5 эпизодов причинения вреда - принятие решений о заключении 5 договоров купли-продажи ценных бумаг); оценки принадлежности выполнения должностными лицами хозяйственного общества своих обязанностей; солидарной ответственности лиц, принимавших соответствующие решения и тому подобное. Ответы на эти вопросы станут известны сразу после обнародования полного текста судебного решения по этому делу.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования вкладов, оценочная стоимость активов АБ "Укоопспилка" оказалась почти в 20 раз ниже, чем балансовая стоимость на момент введения временной администрации. В частности, ценные бумаги, которые учитывались на балансе банка на сумму 289 млн грн оценены в 3 гривни.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка "Укоопспилка" в апреле 2015 года. Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2015 года по размеру общих активов банк "Укоопспилка" занимал 118 место (533,456 млн грн) среди 158 украинских банков.
По материалам: БизнесЦензор
 

ПО РУБРИКАМ

17:00 Депозитные ставки для физлиц 28.05.21

15:49 Верховный Суд впервые решил взыскать ущерб с менеджеров банка-банкрота

15:41 Активы страховых компаний за I кв. снизились на 1% – НБУ

15:39 Активы ломбардов за I кв. увеличились на 2% - НБУ

15:34 Доллар 28 мая укрепляется на новостях из США

14:04 Глава Минфина считает некорректной позицию главы Нацбанка о слишком больших вложениях банков в ОВГЗ

13:52 Активы финкомпаний Украины за I кв. сократились на 13% - НБУ

13:41 НБУ ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов

13:20 На рынке Украины уменьшилось количество страховых компаний - НБУ

12:52 Азиатские биржи 28 мая в основном выросли на оптимизме из США

12:42 Справочный курс гривны 28 мая повышен на 2,26 коп до 27,5052 грн/$1

11:09 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 27.05.21

10:58 Остаток средств на корсчетах банков 28.05.21

10:55 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.05.2021

09:05 Стоимость золота снижается 28 мая на общем оптимизме

• дальше…

17:22 Задолженность по зарплате в Украине в апреле-2021 возросла на 5,4% - Госстат

15:49 Верховный Суд впервые решил взыскать ущерб с менеджеров банка-банкрота

14:07 Беларусь вводит на 6 мес. режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров - торгпред Украины

14:04 Глава Минфина считает некорректной позицию главы Нацбанка о слишком больших вложениях банков в ОВГЗ

13:39 НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу в ближайшие два года

13:31 Бюро экономбезопасности начнет работу 25 сентября, на следующий день ГФС прекратит существование

13:06 Цены на нефть 28 мая замедлили рост на укреплении доллара

13:02 Беларусь прекратила поставки бензина А-95 в Украину, - Куюн

12:49 Мировые цены на кофе выросли до четырехлетнего максимума

11:32 Розничные сети с 21 по 28 мая снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 коп./л

• дальше…

14:07 Беларусь вводит на 6 мес. режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров - торгпред Украины

13:45 США ввели новые правила кибербезопасности для нефтепроводов

13:25 ЕС не исключает эскалации с РФ из-за того, что Москва не принимает европейские авиарейсы

11:21 ЕС одобрил изменения в визовую систему для повышения безопасности

09:47 Прокуроры Молдовы попросили Украину помочь в расследовании похищения Чауса

08:58 Премьер Армении хочет разместить международных наблюдателей на границе с Азербайджаном

08:49 Евросоюз не признает итоги президентских выборов в Сирии

07:55 Министр энергетики США поддерживает санкции против «Северного потока-2»

27.05 Санкции ЕС против Беларуси могут касаться калия, нефти и финансовых трансакций

27.05 Китай использует ИИ для анализа эмоций уйгурских заключенных

27.05 Новая прокуратура ЕС по борьбе с коррупцией начнет работать 1 июня

27.05 Азербайджан взял в плен шесть армянских военнослужащих

27.05 Япония заинтересовалась ядерными микрореакторами, создавать которые поможет компания из США

27.05 В ОАЭ объявлены гигантские проекты по производству «зеленого» и «синего» аммиака

27.05 ЕС сожалеет об отказе Швейцарии от работы над рамочным соглашением

• дальше…

26.05 Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля - Шмыгаль

26.05 Всем украинцам не стоит рассчитывать на предусмотренные законом 2 га земли - Лещенко

25.05 Сервис велопроката Bikenow запустил в Киеве прокат электросамокатов

24.05 Минцифры пообещало запустить паспорта вакцинации с 1 июля

19.05 Кондиционер, GPS, форма для водителей: Киев вводит жесткие требования к перевозчикам

19.05 Квартиры снимают с продажи. Из-за чего в Киеве стало сложнее купить жилье

18.05 Обыски у Кличко: Судьба Киева снова находится в руках людей Черновецкого

18.05 Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко

14.05 Киев будут застраивать без генплана до 2024 года

14.05 Украинцы оформили 16 миллионов биометрических паспортов

14.05 Власти Киева отдадут часть территории городской больницы под строительство частной клиники

13.05 Странные обыски в КГГА. Зачем Зеленский напросился на ответный удар от Кличко

13.05 Кличко считает обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и лично на него

13.05 В Киеве разоблачили схему «крышевания» нелегальной торговли в подземных переходах

12.05 Минэкономики предлагает отменить запрет на экспорт необработанных лесоматериалов

• дальше…

15:53 Украина была участницей саммитов НАТО с 2014 года, но уже два года нас не приглашают – Порошенко

13:31 Бюро экономбезопасности начнет работу 25 сентября, на следующий день ГФС прекратит существование

10:42 САУ по стандартам НАТО: Какие перспективы у украинской «Богданы»

09:47 Прокуроры Молдовы попросили Украину помочь в расследовании похищения Чауса

27.05 Закон об олигархах: Что будет делать Зеленский, если «слуги» за это не будут голосовать

27.05 Законопроект «Об олигархах»: основные положения vs главные ожидания

27.05 Суд закрыл громкое дело против уволенного главы КСУ Тупицкого

27.05 Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях

27.05 Переговоры по Донбассу больше не будут проводиться в Минске, — Кравчук

27.05 Правительство Германии отвергло идею сопредседателя «Зеленых» по оружию для Украины

27.05 ВАКС оправдал судью в «газовом деле Онищенко»

26.05 Территориальная оборона от Зеленского. Кто пойдет служить за 2174 грн в месяц

26.05 Перевыборы на Прикарпатье: Почему у Зеленского упорно держатся за Вирастюка

26.05 Лана Зеркаль покидает Нафтогаз

26.05 Арахамия возглавил набсовет офиса «инвестнянь»

• дальше…

27.05 Nubia представила самый лёгкий и тонким геймерскиий смартфон

27.05 Китай использует ИИ для анализа эмоций уйгурских заключенных

27.05 Американцы представили 40-местный электрический аэробус с вертикальным взлётом и посадкой

27.05 Джефф Безос покинет пост генерального директора Amazon 5 июля

27.05 Китай начал строительство первого коммерческого подводного центра обработки данных

27.05 Microsoft выпустила обновление Windows 10: лента новостей в панели задач и множество устранённых проблем

27.05 В Австралии создали новый вид аккумуляторов. Они заряжаются в 60 раз быстрее литий-ионных

26.05 Дипфейки могут стать серьезной угрозой безопасности для бизнеса

26.05 Эксперимент в Великобритании может преодолеть препятствие для термоядерного синтеза

26.05 В Китае построят испытательную линию для поездов на магнитной подушке со скоростью до 1000 км/ч

26.05 Квантовые компьютеры вскоре смогут взломать зашифрованные сообщения

26.05 240 Вт по USB-C — реальность ближайшего времени. Предел мощности расширен в рамках спецификаций USB-C Release 2.1

26.05 Google выпустила долгожданную Fuchsia OS

26.05 Компания Xiaomi официально исключена из санкционного списка Минобороны США

26.05 Самым мощным Audi A4 станет электрическая RS-версия

• дальше…

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно