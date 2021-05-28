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НБУ ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов
13:41 28.05.2021 |
Национальный банк Украины повысил уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств. С целью повышения надежности и эффективности работы платежных систем регулятор устанавил четкие требования к участникам платежного рынка.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, постановление предусматривает:
* внедрение риск-ориентированного подхода к защите информации в зависимости от суммы возможных убытков (требования к ключевым участникам платежного рынка будут ужесточаться);
* установление требований к использованию средств защиты информации;
* определение политики управления доступом;
* повышение уровня безопасности платежных услуг для пользователей.
"Это даст возможность минимизировать количество инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода средств, урегулировать вопросы использования средств защиты информации, а также ускорить процесс модернизации существующих платежных систем с учетом современных технологий защиты информации", - говорится в сообщении.
Постановление НБУ вступает в силу с 29 мая 2021 года.
В то же время участники платежного рынка будут иметь переходный период (следующие 12 месяцев), чтобы доработать свои внутренние процедуры и документы по информационной безопасности и киберзащите и привести свою деятельность в соответствие с требованиями этого постановления.
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