Финансовые новости
- |
- 27.05.21
- |
- 09:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
HSBC выходит из розничного банковского бизнеса в США
09:07 27.05.2021 |
Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc выходит из розничного банковского бизнеса в США и сосредоточит свое внимание на управлении капиталом и международным банковским бизнесом, говорится в пресс-релизе HSBC.
В сообщении указывается, что HSBC продаст 10 своих отделений Citizens Bank и 80 - Cathay Bank. Банк также планирует переориентировать 20-25 своих отделений в "международные центры благосостояния", а 35-40 закрыть. Всего у группы насчитывается 148 отделений в стране.
В результате HSBC планирует изменить положение своего бизнеса в сфере банковского обслуживания благосостояния и физических лиц в США, чтобы сосредоточиться на банковских услугах и управлении капиталом для состоятельных клиентов.
"Мы рады объявить о продаже нашего розничного банковского бизнеса на внутреннем рынке США. Это хороший бизнес, но нам не хватило масштаба, чтобы конкурировать. Наше постоянное присутствие в США - ключ к развитию нашей международной сети и важный фактор наших планов роста", - приводятся в пресс-релизе слова гендиректора группы Ноэла Квинна (Noel Quinn).
Акции HSBC Holdings PLC на бирже Гонконга растут на 0,31%, до 49,24 гонконгского доллара.
Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Территориальная оборона от Зеленского. Кто пойдет служить за 2174 грн в месяц
|Перевыборы на Прикарпатье: Почему у Зеленского упорно держатся за Вирастюка
|Лана Зеркаль покидает Нафтогаз
|Популизм против популизма: Как власть может заблокировать референдум о закрытии рынка земли
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|HSBC выходит из розничного банковского бизнеса в США
|Цена золота слабо снижается 27 мая в ожидании статистики из США
|Биржи Азии 27 мая торгуются разнонаправленно на внутренних новостях
|Кабмин поддержал штрафы за нарушение требований валютного законодательства
|Американские фондовые индексы выросли 26 мая
|На протяжении всего дня 26 мая межбанк тянули к новому психологическому уровню
|На 60 страховщиков Украины в 2020 году пришлось 90% собранных премий
Это интересно
|Самым мощным Audi A4 станет электрическая RS-версия
|Американский сервис вызова такси Lyft открывает офис в Киеве
|Google Фото больше не будет притворяться, что сохраняет сжатые фото в высоком качестве
|Новый Redmi Note 10 Pro фотографирует на уровне Apple iPhone XS Max и лучше, чем iPhone SE
|В Норвегии суд признал Tesla виновной в намеренном снижении скорости зарядки и запаса хода после обновления ПО
|Tesla стала втайне тестировать автопилот на основе лидаров, хотя Маск отрицал их необходимость
|Google впервые подала иск к Роскомнадзору