ЮАР протестирует CBDC в розничных платежах

Южно-Африканский резервный банк (SARB) изучит возможность выпуска цифрового рэнда, ориентированного на розничную торговлю. Регулятор завершит технико-экономическое обоснование проекта в 2022 году.

Согласно пресс-релизу, ЦБ оценит «целесообразность и уместность» использования цифровой валюты центробанка (CBDC) в качестве законного платежного средства.

SARB считает CBDC новой формой денег, которая дополнит фиат. Цифровой рэнд призван объединить преимущества наличных и электронных платежей.

ЦБ протестирует новый инструмент на неназванных технологических платформах. В рамках исследования он изучит ряд вопросов, в том числе связанных с правовым надзором, безопасностью и потенциальными рисками.

Регулятор подчеркнул, что еще не принял решение о запуске CBDC.

В 2018 году SARB приступил к разработке системы межбанковского клиринга Project Khokha на базе блокчейн-платформы JPMorgan Quorum. Развитием последней теперь занимается компания ConenSys.

SARB отметил, что проект CBDC отличается от Project Khokha. По его мнению, эти два исследования позволят лучше скоординировать политику в отношении инструмента.



