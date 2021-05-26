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ЮАР протестирует CBDC в розничных платежах
12:23 26.05.2021 |
Южно-Африканский резервный банк (SARB) изучит возможность выпуска цифрового рэнда, ориентированного на розничную торговлю. Регулятор завершит технико-экономическое обоснование проекта в 2022 году.
Согласно пресс-релизу, ЦБ оценит «целесообразность и уместность» использования цифровой валюты центробанка (CBDC) в качестве законного платежного средства.
SARB считает CBDC новой формой денег, которая дополнит фиат. Цифровой рэнд призван объединить преимущества наличных и электронных платежей.
ЦБ протестирует новый инструмент на неназванных технологических платформах. В рамках исследования он изучит ряд вопросов, в том числе связанных с правовым надзором, безопасностью и потенциальными рисками.
Регулятор подчеркнул, что еще не принял решение о запуске CBDC.
В 2018 году SARB приступил к разработке системы межбанковского клиринга Project Khokha на базе блокчейн-платформы JPMorgan Quorum. Развитием последней теперь занимается компания ConenSys.
SARB отметил, что проект CBDC отличается от Project Khokha. По его мнению, эти два исследования позволят лучше скоординировать политику в отношении инструмента.
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