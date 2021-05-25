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С начала года количество платежных карт в обороте возросло на 2,5% - Нацбанк
12:52 25.05.2021 |
Количество платежных карт в обороте с начала года возросло на 2,5%, до 75,3 млн штук.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке.
"С начала года на 2,5% возросло общее количество платежных карт в обороте - до 75,3 млн штук. Также продолжала расширяться платежная инфраструктура. За январь-март количество пунктов продажи товаров, принимающих платежные карточки, выросло на 2% - до 334 тысяч", - говорится в сообщении НБУ.
Также сеть торговых pos-терминалов в Украине за I квартал выросла почти на 2% - до 382 тыс. Из них почти 87% торговых платежных терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты.
При этом темпы прироста количества торговых pos-терминалов в первом квартале 2021 года были самыми низкими за последний год. В целом количество платежных терминалов (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины по состоянию на 1 апреля 2021 года составляло 9,6 тыс. шт (на начало года - 9,4 тыс. шт).
В Нацбанке отмечают, что несмотря на пандемию, объемы трансграничных переводов в Украину в прошлом году почти не снизились, в то же время на первое место по объемам операций вышли переводы через банковские счета (через систему SWIFT). Поэтому карантинные ограничения содействовали перетеканию трансграничных переводов из неофициальных каналов в официальные.
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