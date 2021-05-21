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Прибыль украинских банков упала на 30%
12:47 21.05.2021 |
Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-апреле 2021 года составила 17,538 млрд гривен. Это на 30% раза меньше, чем годом ранее (25,208 млрд гривен).
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, доходы банков за январь-апрель 2021 года составили 80,103 млрд гривен, тогда годом ранее - 90,004 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил -3,141 млрд гривен.
Расходы банков за январь-апрель 2021 года составили 62,565 млрд гривен, тогда в январе-апреле прошлого года - 64,796 млрд гривен.
Как сообщало РБК-Украина, прибыль платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2020 года составила 41,296 млрд гривен. Это на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд гривен). Худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 году из-за роста отчисления в резервы.
Отметим, рейтинг по прибыльности за 2020 год возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривен.
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