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Рада одобрила расширение полномочий Нацбанка для получения кредита от МВФ
17:59 20.05.2021 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4367 в первом чтении проголосовали 258 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке к документу, законопроект разработан в рамках выполнения обязательств Украины перед МВФ и направлен на усиление институциональной независимости Национального банка и унормирование вопросов его внутренней деятельности.
В частности, законопроектом предложено расширить полномочия НБУ в области банковского надзора, урегулировать вопросы корпоративного управления в банках, усовершенствовать требования к капиталу и ликвидности банка.
Среди прочего, предлагается предоставить Нацбанку право ограничивать влияние на работу банка его собственников, которые не получили разрешение на их покупку у регулятора, а также требовать продажи принадлежащих им акций.
Кроме того, банки будут обязаны публиковать сведения о должниках, которые являются связанными с банком лицами и не выполняют обязательства по кредитным договорам.
Кроме того, вводится запрет наложения ареста на денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах банка, а также разрешается частным исполнителям осуществлять принудительное выполнение решений Национального банка.
Законопроект также призван уочнить норму о запрете Совете Национального банка вмешиваться в "оперативную" деятельность правления и исключить право руководителей центральных органов власти и членов Кабинета министров принимать участие соответственно в заседаниях Совета и правления НБУ.
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