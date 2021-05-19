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Рада приняла за основу законопроект о выводе банков с рынка
14:00 19.05.2021 |
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4546 относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков.
Об этом сообщается на сайте Рады.
"Этот законопроект в интересах вкладчиков и в интересах банков. Вкладчиков, обманутых мошенниками, которые выводили чужие деньги из банков, доводя эти банки к банкротству.
ФГФВО при ликвидации банков обнаружил выведенные из банков денег на 120 млрд грн, и установил 700 человек, которые были связаны с владельцами банков или самих владельцев банков.
Закон предусматривает усовершенствование процедур, направленных на сохранение активов банков, находящихся в процедуре ликвидации, на совершенствование порядка проведения ликвидационной процедуры, определения перечня оснований и выявления ничтожных сделок, а также предвидения возможности заключения "мировых" соглашений", - рассказал автор законопроекта Даниил Гетманцев.
По его словам, этот законопроект поддержал профильный комитет Рады.
"Целью законопроекта является эффективное проведение мероприятий по выводу банка с рынка, путем усовершенствования механизмов сохранения активов банка, предотвращения потери имущества банка, удовлетворение как можно большего количества кредиторов банков, которые выводятся с рынка", - говорится в сообщении.
Документ, в частности, определяет правовые основания для возмещения вреда лицом, которым причинен ущерб банку и кредиторам банка, а также лицом, которое в результате таких действий получило имущественную выгоду.
Предполагается урегулировать следующие вопросы:
* совершенствование процедур и перечень оснований для выявления ничтожных сделок;
* уточнение некоторых вопросов нормативно-правового регулирования порядка проведения ликвидационной процедуры;
* совершенствование механизма правовой защиты работников Фонда и членов его административного совета;
* урегулирование вопроса работы Фонда с обеспеченными кредиторами, банков, которые выводятся с рынка;
* уточнение вопросов по уплате судебного сбора и платы за проведение государственной регистрации.
Документ предлагает ввести положение, которое позволит ФГВФЛ инициировать гражданские, административные, уголовные или арбитражные производства о взыскании ущерба (убытков), причиненного банку в результате национализации, экспроприации имущества, реквизиции, разрушения, вреда или обесценения имущества банка в результате военных действий, вооруженных конфликтов, общественных беспорядков.
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