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Нацбанк продлил действие карантинных антикризисных мер по поддержке банковского сектора
13:51 19.05.2021 |
Национальный банк продолжил на семь месяцев действие антикризисных мер по части особенностей применения мер влияния к банкам и ответственным лицам банковских групп.
Соответствующее решение обусловлено продлением карантина и ограничительных мероприятий, сообщает пресс-служба регулятора.
"Национальный банк до 31 декабря 2021 года не будет применять к банкам и банковским группам меры влияния за нарушения установленных требований относительно достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска, ограничения операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение будет действовать только в случае, если нарушение возникли вследствие негативного влияния карантина и ограничительных мер на показатели деятельности банка или его должников. А также если банки, учитывая рекомендации регулятора, не совершали распределение прибыли за 2019 и 2020 годы путем выплаты дивидендов и соблюдают установленные ограничения в их деятельности.
Соответствующие изменения вступят в силу с 20 мая.
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