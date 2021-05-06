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Ощадбанк выплатит в госбюджет рекордную сумму дивидендов
10:02 06.05.2021 |
Государственный банк Ощадбанк оплатит в бюджет 897 млн грн дивидендов, что является рекордной суммой с момента основания банка. Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.
"Согласно отчетности, подтвержденной внешним аудитором "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги", прибыль банка 2020 года составляет 2,78 млрд грн. Согласно решению правительства государственный бюджет получит дивиденды в размере 897 млн грн", - говорится в сообщении.
Это самая большая сумма дивидендов, которую Ощадбанк оплатит государству с момента своего основания, отметили в банке.
Остальную прибыль банк направит в резервный фонд и на покрытие убытков прошлых лет, составили 139 млн грн и 1,8 млрд грн соответственно.
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