Кредитный портфель украинских банков за I кв. вырос на 0,8%, NPL сократился на 1,8% - НБУ

Кредитный портфель украинских банков за январь-март 2021 года вырос на 0,8% – до 1,06 трлн грн, в то время как объем неработающих кредитов (NPL) сократился на 1,8%, до 422,6 млрд грн, сообщается в отчетности, размещенной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно ей, доля неработающих кредитов в банковской системе в первом квартале 2021 года снизилась с 41% до 39,9%.

Нацбанк указал, что за три месяца портфель кредитов корпоративному сектору, уменьшился на 0,4% – до 792,540 млрд грн (в том числе доля NPL в нем – на 1,2%, до 366,7 млрд грн), в свою очередь портфель кредитов физлицам вырос на 3,3% – до 215,29 млрд грн (NPL сократился на 5,6%, до 54,92 млрд грн).

Одновременно объем межбанковских кредитов возрос на 15% – до 39,15 млрд грн (в том числе NPL сократился на 0,3%, до 981 млн грн), в то время как объем займов, выданных органам государственной власти и местного самоуправления, сократился на 4,2% – до 11,24 млрд грн (NPL сохранился на уровне 0).

Согласно данным Нацбанка, по итогам квартала доля NPL в портфеле кредитов корпоративному сектору сократилась на 0,4 процентных пункта (до 46,3%), кредитов населению – на 2,4 п.п. (до 25,5%), межбанковских кредитов – на 0,4 п.п. (до 2,5%), а кредитов органам госвласти сохранилась на уровне 0%.

В отчете центробанка указывается, что кредитный портфель государственных банков без ПриватБанка за январь-март 2021 года вырос на 1,3% – до 299,07 млрд грн (объем NPL в нем сократился на 0,1%, до 128,9 млрд грн), тогда как кредитный портфель ПриватБанка вырос на 0,2% – до 245,376 млн грн (NPL сократился на 1,8%, до 177,99 млрд грн).

Помимо того, за три месяца кредитный портфель банков с иностранным капиталом уменьшился на 1% (до 340,7 млрд грн), а с частным – вырос на 5% (до 173,1 млрд грн), при этом объем NPL в них сократился соответственно на 3,1% (до 92,9 млрд грн) и на 4,9% (до 22,8 млрд грн).

Таким образом, по итогам первого квартала 2021 доля NPL в кредитных портфелях государственных банков (без ПриватБанка) снизилась на 0,6 п.п. (до 43,1%), в ПриватБанке – на 1,4 п.п. (до 72,54%), в банках с иностранным капиталом – на 0,6 п.п. (до 27,28%) и в банках с частным – на 1,4 п.п. (до 13,2%).

Как сообщалось, по итогам 2020 года кредитный портфель украинских банков сократился на 4,4% – до 1,05 трлн грн, в том числе объем неработающих кредитов (NPL) – на 18,9%, до 430,371 млрд грн.