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Банки сократили прибыль в первом квартале на 32%, – НБУ
16:38 29.04.2021 |
Украинские банки в январе-марте 2021 года получили 10,9 млрд грн чистой прибыли, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда банковский сектор заработал более 16 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), в то же время прибыль банков в первом квартале 2021 года существенно выше, чем в предыдущем квартале, когда она составила 2,1 млрд грн.
В целом, по состоянию на 1 апреля, из 73 платежеспособных банков 66 банков были прибыльными, убытки получили лишь 7 банков на общую сумму 0,1 млрд грн. При этом прибыль сектора стала менее концентрированной: пять самых банков сформировали 57% прибыли по сравнению с 83% по итогам 2020 года.
"Основным фактором, который сдерживал рост доходности сектора в первом квартале, были изменения справедливой стоимости ценных бумаг. Совокупный результат от операций купли-продажи и переоценки составил "минус" 5,1 млрд грн по сравнению с положительным результатом в 7,7 млрд грн в первом квартале 2020 года", - отмечается в сообщении.
В то же время НБУ указывает, что объемы сформированных банками резервов под ожидаемые убытки в январе-марте уменьшились на 58,3% - до 2 млрд грн.
Кроме того, постепенное восстановление спроса на банковские услуги на фоне продолжающегося снижения стоимости фондирования положительно сказались на процентных доходах банков.
Так, чистый процентный доход в годовом измерении вырос на 21,9% по сравнению с 6,8% в первом квартале прошлого года. Рост безналичных операций позволил увеличить чистый комиссионный доход за январь-март на 15,1%, тогда как за аналогичный период 2020 он вырос на 7,9%.
"Объемы чистых процентных и комиссионных доходов сегодня являются достаточными для покрытия административных расходов большинства банков", - подчеркивают в НБУ.
Как сообщалось, государственный "Приватбанк" возглавил рейтинг самых прибыльных украинских банков по итогам января-февраля 2021 года, задекларировав 1,31 млрд грн чистой прибыли. Впрочем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль "Приватбанка" сократилась в 7,8 раза. Как сообщалось, по итогам января-февраля 2020 года банк декларировал прибыль в сумме 10,16 млрд грн.
Напомним, в 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше аналогичного периода 2019 года, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.
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