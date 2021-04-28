ЕК оштрафовала Credit Suisse, Bank of America и Credit Agricole за сговор при торговле госбумагами

Credit Suisse Group AG, Bank of America Corp. и Credit Agricole оштрафованы Еврокомиссией в общей сложности на 28,5 млн евро за сговор с целью координации торговли государственными облигациями в ущерб своим клиентам.

Наибольший штраф - 12,6 млн евро - получил Bank of America. В случае Credit Suisse штраф составил 11,9 млн евро, Credit Agricole - почти 4 млн евро.

Deutsche Bank, также участвовавший в сговоре, избежал штрафа, поскольку уведомил европейские власти о нарушениях.

Как утверждают в ЕК, трейдеры четырех банков совместно вырабатывали торговые стратегии, обменивались важной информацией, касающейся цен, а также координировали цены номинированных в долларах США суверенных бондов.

"Этот сговор нанес ущерб финансовым рынкам", - заявила исполнительный зампредседателя ЕК Маргрет Вестагер. Подобная торговля ограничивала конкуренцию, когда фондовые управляющие покупали и продавали облигации от лица инвесторов и пенсионеров, отметила она.

Незаконная торговля имела место на вторичном рынке и касалась бумаг европейских стран и наднациональных институтов, включая Европейский инвестиционный банк (EIB), а также неевропейских суверенных бондов и облигаций государственных ведомств, отмечают в ЕК.

Расследование нарушений, которые были допущены в период с 2010 по 2015 год, велось регулятором с 2015 года.

Акции Credit Suisse в среду прибавляют в цене 0,5%, Credit Agricole - 1,2%. Стоимость бумаг Bank of America поднялась на 0,3% в ходе предварительных торгов.