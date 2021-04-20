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В НАПК ожидают на создание реестра банковских счетов физлиц
22:25 20.04.2021 |
Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков ожидает от Верховной Рады создания реестра банковских счетов физических лиц.
Об этом он сказал в интервью Укринформу.
Он сообщил, что на днях Национальное антикоррупционное бюро задержало "на крупной взятке одного из адвокатов. Скажем так, хорошо, что адвокат брал наличными, следовательно, доказательства легко посчитать и задокументировать. Получение же средств на счет выявить очень сложно, не имея информации, в каких банках открыты счета того или иного лица. Можно брать и брать взятки, раскладывая их по разным счетам. И если правоохранительный орган не найдет где-то физически записанный номер твоего счета, невозможно конфисковать эти средства. Отсюда и насущная потребность в создании такого реестра".
Новиков заверил, что в реестре "не будет отображаться движение средств по счетам, поэтому банковская тайна никак не будет раскрываться - речь идет лишь о самом факте существования счета. К тому же, доступ к такому реестру должен быть ограничен - в открытом доступе информации о номере счета не будет".
Он отметил, что все 782 тысячи декларантов указали свои счета, но "проблема в том, что, как правило, для легализации средств используют других лиц, данные о счетах которых мы не видим. Кроме того, мы не сможем верифицировать эти счета, могут быть другие".
Глава НАПК напомнил, что в начале 2000-х годов был принят Стамбульский план действий по борьбе против коррупции от Антикоррупционной сети - Организации экономического сотрудничества и развития, где речь шла о создании Антикоррупционной сети для стран Восточной Европы и Центральной Азии, и которым, в частности, предусматривалось создание этого реестра.
"Следовательно, - сказал Новиков, - мы были весьма удивлены позицией Комитета по вопросам налоговой политики Верховной Рады, который, с одной стороны, поддерживает законопроект о легализации доходов, а, с другой, блокирует создание реестра этих счетов".
Он также назвал абсурдным отсутствие самого проекта закона.
По словам Новикова, "это новшество мы заложили в проект новой антикоррупционной стратегии, уже одобренной Президентом и правительством и представленной на рассмотрение в парламенте. И тот же профильный, "банковский" комитет под руководством Даниила Гетманцева, который одной рукой предлагает легализацию доходов, другой рукой предлагает исключить саму идею создания реестра из антикоррупционной стратегии".
Глава НАПК возмутился, что речь идет даже не о проекте закона, а "уже на уровне мысли о возможной конфискации состояния коррупционера в пользу государства и налогоплательщиков, в случае его обоснованного задержания правоохранительными органами, эта идея блокируется".
Он предположил, что мотивы этого блокирования были у людей, которые "влияют на определенных депутатов".
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