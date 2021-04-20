НБУ разрешил банкам не учитывать требования к центральным органам исполнительной власти при расчете нормативов Н7 и Н8

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам не учитывать требования к центральным органам исполнительной власти страны в национальной и иностранной валюте при расчете нормативов кредитного риска на одного контрагента (Н7) и высоких кредитных рисков (Н8), сообщила пресс-служба центробанка во вторник.

Соответствующие изменения закреплены постановлением правления НБУ от 19 апреля 2021 года №32, обнародованном на сайте регулятора и вступающим в силу с 20 мая 2021 года.

Согласно сообщению, НБУ также расширил перечень активов, к которым при расчете нормативов достаточности капитала применяется вес риска 0%, в частности, включил в эту категорию все требования банка к центральным органам исполнительной власти Украины в национальной валюте.

Помимо этого, регулятор разрешил банкам при расчете норматива краткосрочной ликвидности (Н6) учитывать обремененные долговые ценные бумаги центральных органов исполнительной власти Украины, которые рефинансируются НБУ, без учета срока их погашения, и включать обязательства перед Нацбанком после снижения на предоставленное за ними обеспечения.

В то же время НБУ разрешил не уменьшать размер регулятивного капитала на начисленные доходы, возникшие у банка-покупателя при покупке облигаций внутреннего государственного займа на вторичном рынке, поскольку такие доходы не являются доходами этого банка и, соответственно, не имели влияния на размер его регулятивного капитала.