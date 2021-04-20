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Нацбанк перечислит в госбюджет на 9 миллиардов меньше плана
15:43 20.04.2021 |
Совет Национального банка (НБУ) на своем заседании 20 апреля утвердил годовую финансовую отчетность и распределение прибыли Нацбанка за 2020 год в общей сумме 40,73 млрд грн.
Об этом глава Совета Национального банка Богдан Данилишин сообщил на своей странице в Facebook.
В частности, из общей прибыли регулятора 16,29 млрд грн будет направлено на формирование общих резервов собственного капитала, а 24,43 млрд грн - перечислено в госбюджет.
Также во время заседания Советом НБУ был утвержден отчет правления Нацбанка о выполнении сметы административных расходов 2020 года.
Согласно сообщению пресс-службы НБУ, по состоянию на 31 декабря 2020 года валюта баланса Национального банка составила 1 332,6 млрд грн, что на 25,6% больше, чем по состоянию на конец 2019 года (1 060,8 млрд грн).
При этом кредитный портфель НБУ в минувшем году вырос впервые за последние 5 лет и достиг 66,9 млрд грн в связи с внедрением инструментов долгосрочного кредитования банков с целью поддержания экономики в условиях коронавирусного кризиса. В то же время задолженность по этим инструментам по состоянию на конец 2020 составляет 48,4 млрд грн.
По данным НБУ, объем банкнот и монет в обращении в прошлом году увеличился на 31% - до 558,7 млрд грн, средства государственных и других учреждений - на 81% до 70,7 млрд грн, в то время как задолженность по кредитам, полученным от МВФ, уменьшилась на 9% в эквиваленте СПЗ и составляет 4,7 млрд СПЗ.
При этом регулятор в 2020 году увеличил размер собственного капитала с 83,3 млрд грн до 184,9 млрд грн (или на 12,2%) за счет роста резервов переоценки, что обусловлено преимущественно девальвацией гривни.
Основное влияние на финансовый результат НБУ имели сокращение процентных доходов и расходов на 24,7% - до 15,3 млрд грн за счет снижения процентных ставок, а также переоценка финансовых инструментов в связи с изменением официального валютного курса и их справедливой стоимости в размере 113 млрд грн, из которых 87 млрд грн является нереализованной переоценкой.
По информации НБУ, административные расходы регулятора, расходы на содержание персонала и расходы, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции в 2020 году составили 4,6 млрд грн, что 7% больше, чем в 2019 году (4,3 млрд грн).
Как сообщалось, законом "О госбюджете на 2021 год" предусмотрено перечисление прибыли Национального банка в сумме 33 млрд грн.
Ранее Национальный банк предупреждал о риске невыполнения плана по доходам в госбюджете на 2021 год, в том числе в части перечисления прибыли НБУ .
В частности, в НБУ указывали, что план по отчислениям НБУ в госбюджет на 2021 год в размере 33 млрд грн завышен приблизительно на 10 млрд грн.
Напомним, в 2020 году Национальный банк перечислил в государственный бюджет 42,72 млрд грн своей прибыли за предыдущий год, что на 2 млрд грн больше, чем запланировано законом о госбюджете.
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