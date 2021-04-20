Шевченко объяснил, почему НБУ против регулирования комиссий банков

Национальный банк Украины (НБУ) выступает против административного регулирования комиссий при торговых операциях. Это негативно повлияет на безналичный рынок.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Как напомнил Шевченко, НБУ подготовил законопроект о платежных услугах, который открывает новые возможности для участников финансового рынка.

"Сегодня народные депутаты хотят добавить к этому законопроекту норму об административном регулирования комиссий интерчейндж и эквайринга. Это очень печально", - сказал он.

По его словам, любое регуляторное, административное вмешательство в тарифы, по мнению НБУ, опасно. Даже в Европе административно изменили только ставку интерчейндж, но не трогали ставку эквайринга.

"Самое главное: такое ограничение не приведет к снижению цен для потребителей, а приведет к тому, что банки вынуждены будут сокращать сеть своих POS-терминалов, что будет играть против cashless economy (безналичной экономики, - ред.)", - сказал он.

Как отметил Шевченко, в Украине "сейчас 379 тыс. POS-терминалов, и большое их количество установлено не в крупных сетях, которые лоббируют снижение комиссий, а обслуживают маленький бизнес".

"Если комиссии будут административно снижены, то банки не смогут отдавать POS-терминал такому малому предпринимателю бесплатно или за минимальную плату. Это повлияет на уменьшение объемов безналичных операций", - сказал он.

Напомним, эквайринг - возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами.

Комиссия интерчейндж устанавливается платежной системой. Эту комиссию платит банк, который обслуживает pos-терминал торговца в пользу банка, который выпустил карту. Эквайринговая комиссия - плата торговцев банкам за обработку платежей и обслуживание установленных pos-терминалов. Комиссия интерчейндж является одной из составляющих эквайринговой комиссии.

Антимонопольный комитет Украины начал дела против ПриватБанка и Ощадбанка по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке услуг эквайринга (безналичных расчетов в торговых сетях). В АМКУ считают, что государственные банки устанавливали завышенные комиссии.

Как сообщало РБК-Украина, общее количество операций с использованием платежных карт украинских банков за 2020 год составила 5 997,1 млн шт., а их сумма - 3 957,3 млрд грн. По сравнению с 2019 годом количество операций выросло на 18,6%, а сумма - на 10,6%.

