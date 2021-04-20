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Шевченко объяснил, почему НБУ против регулирования комиссий банков
22:41 19.04.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) выступает против административного регулирования комиссий при торговых операциях. Это негативно повлияет на безналичный рынок.
Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.
Как напомнил Шевченко, НБУ подготовил законопроект о платежных услугах, который открывает новые возможности для участников финансового рынка.
"Сегодня народные депутаты хотят добавить к этому законопроекту норму об административном регулирования комиссий интерчейндж и эквайринга. Это очень печально", - сказал он.
По его словам, любое регуляторное, административное вмешательство в тарифы, по мнению НБУ, опасно. Даже в Европе административно изменили только ставку интерчейндж, но не трогали ставку эквайринга.
"Самое главное: такое ограничение не приведет к снижению цен для потребителей, а приведет к тому, что банки вынуждены будут сокращать сеть своих POS-терминалов, что будет играть против cashless economy (безналичной экономики, - ред.)", - сказал он.
Как отметил Шевченко, в Украине "сейчас 379 тыс. POS-терминалов, и большое их количество установлено не в крупных сетях, которые лоббируют снижение комиссий, а обслуживают маленький бизнес".
"Если комиссии будут административно снижены, то банки не смогут отдавать POS-терминал такому малому предпринимателю бесплатно или за минимальную плату. Это повлияет на уменьшение объемов безналичных операций", - сказал он.
Напомним, эквайринг - возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами.
Комиссия интерчейндж устанавливается платежной системой. Эту комиссию платит банк, который обслуживает pos-терминал торговца в пользу банка, который выпустил карту. Эквайринговая комиссия - плата торговцев банкам за обработку платежей и обслуживание установленных pos-терминалов. Комиссия интерчейндж является одной из составляющих эквайринговой комиссии.
Антимонопольный комитет Украины начал дела против ПриватБанка и Ощадбанка по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке услуг эквайринга (безналичных расчетов в торговых сетях). В АМКУ считают, что государственные банки устанавливали завышенные комиссии.
Как сообщало РБК-Украина, общее количество операций с использованием платежных карт украинских банков за 2020 год составила 5 997,1 млн шт., а их сумма - 3 957,3 млрд грн. По сравнению с 2019 годом количество операций выросло на 18,6%, а сумма - на 10,6%.
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