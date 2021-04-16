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Нацбанк обязал небанковские финучреждения раскрывать своих собственников
11:25 16.04.2021 |
Национальный банк утвердил требования к структурам собственности поставщиков финансовых услуг и предусмотрел четкие критерии их прозрачности.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, имеющие право предоставлять отдельные финансовые услуги, должны будут подать в Нацбанк информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на собственных сайтах.
Кроме этого, все компании, которые будут обращаться в НБУ для получения лицензии, также должны раскрывать своих владельцев и связи между ними.
Новые требования заработают с 17 апреля 2021 года. В течение двух месяцев - до 17 июня - небанковские финансовые учреждения должны раскрыть свои структуры собственности. В течение полугода, то есть до 17 октября, компании, которые не имеют прозрачных структур собственности, смогут исправить эту ситуацию и привести их в соответствие с новыми требованиями, добавили в Нацбанке.
Основные требования к прозрачности структур собственности:
* небанковские финучреждения должны отображать информацию о всех владельцах существенного участия и ключевых участников. Также они должны раскрывать характер взаимосвязей между ними. Документы о структуре собственности должны содержать полную и достоверную информацию на дату представления.
* все владельцы существенного участия должны согласовать такое владение с регулятором. Речь идет, как о получении существенного участия, так и ее увеличении.
* в структуре собственности не должно быть лиц, которым запрещено владеть корпоративными правами и/или оказывать значительное или решающее влияние на деятельность учреждения.
Также Нацбанк выделили признаки непрозрачной структуры собственности: отсутствие собственников существенного участия, цикличная структура собственности (если финучреждение де-факто владеет само собой), использование трастовых конструкций с нарушениями установленных требований, несогласование с регулятором получения существенного участия.
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