Кибератаки – угроза номер один мировой финансовой системе

На сегодняшний день кибератаки являются главной угрозой мировой финансовой системе, по своей опасности превосходя даже кредитные риски и риски ликвидности, ставшие причиной мирового финансового кризиса в 2008 году. Об этом сообщил председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл (Jerome Powell) в эфире телеканала CBS.

«Я бы сказал, что риски, за которыми мы сейчас следим пристальнее всего, - это киберриски. Так что вам следует побеспокоиться о событиях в киберпространстве. Это то, что очень тщательно контролируется многими правительственными управлениями, включая ФРС (Федеральная резервная система США - ред.), и всеми крупными частными предприятиями, в том числе всеми крупными частными финансовыми компаниями, которые вкладывают в это значительные средства. И я бы сказал, что это реальный риск, а не то, что выглядит как глобальный финансовый кризис», - сообщил Пауэлл.

Как пояснил глава ФРС, одним из наихудших сценариев развития событий может быть ситуация, когда хакерам удастся отключить крупную платежную систему, что затруднит поток денег из одного финансового учреждения в другое. По словам Пауэлла, это может привести к отключению секторов или даже целых слоев финансовой системы.

Правительства и частный бизнес все больше опасаются подобных угроз, отметил Пауэлл.

«Мы тратим очень много времени, сил и денег на защиту от таких вещей. В настоящее время кибератаки на все основные институты осуществляются ежедневно. И правительство работает над этим. Как и все компании частного сектора. Чтобы справиться с этими угрозами, нужно приложить немало усилий. Это большая часть картины угроз в современном мире», - сообщил Пауэлл.