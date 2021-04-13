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Автоматическое списание долгов украинском: уже 7 банков получили доступ к системе
09:26 13.04.2021 |
Банки начали списывать долги украинцев автоматически по требованию государственных и частных исполнителей. К системе автоматического списания уже подключено 7 банков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Опендатабот.
Списать долги могут у людей, попавших в Единый реестр должников. Сейчас там находится 5,5 миллионов долгов. Большинство из них это долги перед коммунальными учреждениями, за штрафы ПДД или неуплату алиментов.
К системе автоматического списания уже подключено 7 банков. Вот их перечень:
1. "ТАСКОМБАНК"
2. "ПРИВАТБАНК"
3. "Универсал Банк" Монобанк т.д.
4. "ОКСИ банк"
5. "БАНК ВОСТОК"
6. "ИНДУСТРИАЛБАНК"
7. "ПроКредит Банк"
Еще 44 учреждения подключены к тестовой среде, 11 банков находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования. То есть в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будет присоединенно 62 украинских банка с 73-х.
23 марта 2021 года Минюст издал приказ, согласно которому со счетов должников деньги будут списываться автоматически. Ранее исполнители и банки могли принудительно взимать только средства за неуплату алиментов. В других случаях банки блокировали счета, но для взыскания средств нужен был отдельный бумажный запрос. Сейчас вся процедура будет проходить в несколько кликов в онлайн-режиме.
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