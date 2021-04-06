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НБУ удалось вернуть почти 28% долга обанкротившихся банков
08:51 06.04.2021 |
Из общего объема задолженности обанкротившихся банков перед Национальным банком (56,8 млрд грн) удалось вернуть 15,8 млрд грн, или почти 28%, это стало возможным благодаря реализации заложенных Нацбанком активов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба Фонда гарантирования по итогам заседания Межведомственной группы по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков, состоявшемся 1 апреля под руководством Премьер-министра Дениса Шмгаля.
Глава НБУ Кирилл Шевченко проинформировал участников заседания о состоянии дел с возвращением активов обанкротившихся банков.
«Из общего объема задолженности обанкротившихся банков перед НБУ (56,8 млрд грн) удалось вернуть 15,8 млрд грн, или почти 28%. В основном это удалось сделать за счет реализации заложенных Национальным банком активов. Сейчас большинство обеспечений банков уже реализовано ФГВФЛ на открытых торгах », - сказал председатель НБУ.
Он добавил, что, по предварительным расчетам, остатка залога имущественных поручителей не хватит для погашения всей задолженности банков по предоставленным кредитам рефинансирования, поскольку на 1 марта она составляла 41 млрд грн.
По словам Шевченко, кроме работы с прямым залогом обанкротившихся банков, регулятор работает в направлении взыскания задолженности по предоставленным кредитам рефинансирования с имущественных и финансовых поручителей. Всего на рассмотрении судов находилось 105 дел с требованиями НБУ к имущественным поручителям на сумму 36,7 млрд грн. На сегодняшний день судами уже удовлетворено 56 исков на 9,8 млрд грн. Остальные - 35 исков на сумму 7,32 млрд грн - еще рассматриваются судами различных инстанций.
Особое внимание в НБУ уделяют работе с финансовыми поручителями банков, которые, в частности, являются их фактическим бывшими владельцами. В общем Национальным банком подано 10 исков на сумму 10,7 мдрд грн. Судами уже удовлетворено 3 иска на 1,95 млрд грн. Остальные - 7 исков на сумму 8,76 млрд грн - еще рассматриваются.
Шевченко предложил создать экспертные подгруппы в рамках межведомственной группы для оперативной наработки изменений в законодательство, выработки единой политики и координации усилий для возвращения активов обанкротившихся банков.
Кроме того, по мнению председателя НБУ, сейчас есть неотложная потребность в консолидации и усилении работы всех правоохранительных органов, чтобы избежать раздробленности и несогласованности действий в открытых уголовных производствах по фактам вывода активов обанкротившихся банков.
«Миллиарды гривень были выведены из банков, и для возвращения средств вкладчикам были привлечены государственные средства. Возвращение этих средств в госбюджет - это дело государственного значения. Фонд годами ведет эту работу, однако эта задача требует консолидации усилий всех ведомств, которые имеют соответствующую компетенцию, в том числе правоохранительных органов. Решение о создании рабочей группы продемонстрировало, что есть политическая воля для решения этой проблемы», - прокомментировала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут.
По ее словам, главная цель межведомственной группы - сформировать единую политику в отношении каждого банка, каждого владельца или связанного лица, выступить единым фронтом и создать такие условия, когда возврат выведенных активов станет для них едва ли не единственным выходом.
Сумма выведенных активов отличается по каждому банку, добавила Рекрут. Но в целом "для Фонда гарантирования исходной цифрой для расчета является сумма неудовлетворенных требований кредиторов неплатежеспособных банков. На сегодняшний день она достигает 230 млрд грн, из которых 69,2 млрдгрн - требования Фонда".
По итогам заседания Премьер-министр поручил участникам межведомственной рабочей группы подготовить предложения по разработке консолидированной стратегии в вопросе возвращения активов обанкротившихся банков.
Как сообщал Укринформ, правительства 24 февраля приняло постановление о создании межведомственной рабочей группы по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков.
В группу вошли председатель НБУ Кирилл Шевченко, министр юстиции Денис Малюська, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, директор НАБУ Артем Сытник, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.
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