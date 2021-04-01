НБУ согласовал порядок деятельности в Украине международной платежной системы JCB Payment System

Согласно сообщению, JCB Payment System будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам системы.
По информации НБУ, международная платежная система JCB Payment System стала пятой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.
Указывается, что это самая большая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира, которая занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.
Как сообщила пресс-служба, выход новой платежной системы на рынок Украины будет способствовать развитию платежного рынка в стране, повышению уровня качества финансовых услуг, расширит возможности для получения услуг по переводу средств, а также будет способствовать налаживанию более тесных отношений между Украиной и Японией.