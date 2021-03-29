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НАБУ объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка Дубилета
18:02 29.03.2021 |
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.
Такое постановление вынес детектив НАБУ, сообщил в комментарии Укринформу и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.
"Детектив вынес постановление об объявлении Александра Дубилета в розыск", - сказал он.
Как сообщал Укринформ, 15 марта НАБУ объявило подозрение трем бывшим должностным лицам ПриватБанка - экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 миллиардов гривень.
По версии следствия, бывший глава правления ПриватБанка в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств ПриватБанка, которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.
В НАБУ считают, что должностные лица ПриватБанка подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы позднее скрыть это преступление.
Также в конце февраля этого года экс-главе правления ПриватБанка Дубилету, бывшему заместителю главы правления банка Владимиру Яценко и бывшей руководителю одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.
ВАКС избрал Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн, а бывшей чиновнице ПриватБанка - в виде залога в размере 2,744 млн грн.
В то же время следствию не удалось выяснить местонахождение бывшего главы правления ПриватБанка Дубилета.
ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. Портфель нерабочих кредитов ПриватБанка, который связывают с предыдущими владельцами, на 31 декабря 2018 года оценивался в 212,795 млрд грн.
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