Финансовые новости
- |
- 23.03.21
- |
- 18:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Прибыль украинских банков в январе-феврале 2021 года упала в 2,5 раза
13:21 23.03.2021 |
Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2021 года составила 6,491 млрд гривен. Это в 2,45 раза меньше, чем годом ранее (15,877 млрд гривен).
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, доходы банков за январь-февраль 2021 года составили 35,089 млрд гривен, тогда годом ранее - 46,223 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил -3,856 млрд гривен.
Расходы банков за январь-февраль 2021 года составили 28,598 млрд гривен, тогда в январе-феврале прошлого года - 30,346 млрд гривен.
Как сообщало РБК-Украина, прибыль платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2020 года составила 41,296 млрд гривен. Это на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд гривен). Худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 году из-за роста отчисления в резервы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин обязал жителей «красной» зоны носить защитную маску на улицах и в парках
|ПриватБанк ввел лимит платежей на карту-ключ ФОП
|«Большое отмывание» ОП: Почему у Зеленского до сих пор думают, что всех переиграли
|Доллар на межбанке подешевел из-за локдауна и иностранцев, которые готовятся покупать новые ОВГЗ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 23.03.21
|Доступная ипотека 7%: за первые три недели заключили 20 кредитных договоров
|ПриватБанк ввел лимит платежей на карту-ключ ФОП
|Прибыль украинских банков в январе-феврале 2021 года упала в 2,5 раза
|Справочный курс гривны 23 марта понизил на 2,16 коп до 27,71 грн/$1
|Снижение курса евро к доллару 23 марта усилилось
|В НБУ официально выступили против ограничения ставки межбанковской комиссии
Это интересно
|Полиция разоблачила схему незаконной добычи драгоценных камней
|McLaren представил хардкорную версию 720S с кнопкой push-to-pass
|Злоумышленники маскируют троян под несуществующую Android-версию Clubhouse
|Alfa Romeo и Lancia получат крупные инвестиции для развития
|LG Electronics склоняется к ликвидации мобильного бизнеса
|Мошенники построили финансовую пирамиду и украли 150 миллионов, – МВД
|Lamborghini сделает управляемость важнее разгонной динамики