В НБУ официально выступили против ограничения ставки межбанковской комиссии

Национальный банк опубликовал официальное заявление с критикой законопроекта №4364, которым депутаты частности хотят установить предельный размер межбанковской комиссии - это может навредить потребителям и заставит банки сворачивать программы лояльности.

Об этом говорится в заявлении регулятора на сайте.

Так, в НБУ уверены, что размер ставки интерчейндж (межбанковской комиссии) должен регулироваться исключительно рыночными методами. В то же время, ко второму чтению в законопроект хотят внести изменения, которыми устанавливается предельное значение этой ставки.

Заявление есть, как отмечают в НБУ, общим между регулятором и председателем подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем налогового комитета Рады Ольги Василевской-Смаглюк.

Следовательно, авторы подчеркивают необходимость сохранения исключительно рыночных подходов к регулированию комиссии интерчейндж, "ведь это дает возможность финансовой индустрии обеспечивать дальнейший рост безналичных платежей, сокращение доли теневой экономики и рост поступлений в государственный бюджет в результате цифровизации платежей".

Хотя разработчики законопроекта утверждают, что такие изменения будут способствовать гармонизации украинского законодательства с Европейским и приведет к уменьшению цен на товары и услуги, в НБУ говорят о негативных последствиях. В заявлении поясняется, что результаты регулирования интерчейндж в ЕС в 2015 году привели к росту стоимости обслуживания банковских счетов, исключительно платного обслуживания карт, меньшего их количества.

Также увеличилась стоимость овердрафтов и получения кредитных средств, выросла вapтисть трансграничных операций (за пределами страны банка-эмитента) и сократились программы лояльности (кэшбек и т.д.).

Неутешительные результаты были получены и в других странах попытались ограничивать ставку нерыночными способами, в частности, в США и Австралии.

В НБУ считают, что регулирование ставки в Украине может привести к остановке развития и, вероятно, свертывания pos-терминальной сети, увеличение стоимости обслуживания банковских счетов и карт для граждан и свертывания программ лояльности (кэшбек, кредитные лимиты, льготный кредитный период на карте).

Зато, говорится в заявлении, необходимо "эволюционное и гармоничное снижение комиссии банками и платежными системами".