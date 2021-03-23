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В НБУ официально выступили против ограничения ставки межбанковской комиссии
12:06 23.03.2021 |
Национальный банк опубликовал официальное заявление с критикой законопроекта №4364, которым депутаты частности хотят установить предельный размер межбанковской комиссии - это может навредить потребителям и заставит банки сворачивать программы лояльности.
Об этом говорится в заявлении регулятора на сайте.
Так, в НБУ уверены, что размер ставки интерчейндж (межбанковской комиссии) должен регулироваться исключительно рыночными методами. В то же время, ко второму чтению в законопроект хотят внести изменения, которыми устанавливается предельное значение этой ставки.
Заявление есть, как отмечают в НБУ, общим между регулятором и председателем подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем налогового комитета Рады Ольги Василевской-Смаглюк.
Следовательно, авторы подчеркивают необходимость сохранения исключительно рыночных подходов к регулированию комиссии интерчейндж, "ведь это дает возможность финансовой индустрии обеспечивать дальнейший рост безналичных платежей, сокращение доли теневой экономики и рост поступлений в государственный бюджет в результате цифровизации платежей".
Хотя разработчики законопроекта утверждают, что такие изменения будут способствовать гармонизации украинского законодательства с Европейским и приведет к уменьшению цен на товары и услуги, в НБУ говорят о негативных последствиях. В заявлении поясняется, что результаты регулирования интерчейндж в ЕС в 2015 году привели к росту стоимости обслуживания банковских счетов, исключительно платного обслуживания карт, меньшего их количества.
Также увеличилась стоимость овердрафтов и получения кредитных средств, выросла вapтисть трансграничных операций (за пределами страны банка-эмитента) и сократились программы лояльности (кэшбек и т.д.).
Неутешительные результаты были получены и в других странах попытались ограничивать ставку нерыночными способами, в частности, в США и Австралии.
В НБУ считают, что регулирование ставки в Украине может привести к остановке развития и, вероятно, свертывания pos-терминальной сети, увеличение стоимости обслуживания банковских счетов и карт для граждан и свертывания программ лояльности (кэшбек, кредитные лимиты, льготный кредитный период на карте).
Зато, говорится в заявлении, необходимо "эволюционное и гармоничное снижение комиссии банками и платежными системами".
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