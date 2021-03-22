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Нацбанк создал отдельный раздел о системно важных банках
15:51 22.03.2021 |
Национальный банк Украины с целью повышения прозрачности банковского сектора открывает страницу «Системно важные банки» (СВБ) на своем официальном сайте.
Как сообщает пресс-служба регулятора, страницу разместят в разделе "Надзор. Банковский надзор".
Отмеается, что там будет содержаться подробная информация о системно важных банках, а именно:
* определение срока СВБ;
* обоснование повышенного внимания регулятора к СВБ;
* перечень усиленных требований к системно важным учреждениям;
* методология и этапы определения СВБ;
* актуальный перечень системно важных банков и хронология изменений;
* инфографика доли СВБ на банковском рынке;
* полезные ссылки на нормативные документы и другое.
В Нацбанке напомнили, что перечень системно важных банков обновляется ежегодно по данным на 1 января. Деятельность системно важного банка влияет на стабильность всей банковской системы. Его ненадлежащее функционирование или банкротство может нанести ущерб финансовой системе и негативно повлиять на экономику в целом.
Ранее сообщалось, что Нацбанк сократил количество системно важных банков до 13, из списка был исключен "Кредобанк".
В итоге в обновленный перечень системно важных банков вошли: "А-Банк", "Альфа-Банк", "ОТП банк", "Ощадбанк", "Пивденный", "Приватбанк", ПУМБ, "Райффайзен Банк Аваль", "ТАСкомбанк, "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", "УкрСиббанк", "Универсал банк". Источник: https://biz.censor.net/n3254797
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