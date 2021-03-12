Финансовые новости
- |
- 12.03.21
- |
- 05:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ тестирует переход Системы электронных платежей на круглосуточный режим
17:54 11.03.2021 |
Система электронных платежей НБУ (СЭП) готовится к переходу на круглосуточный режим работы и международный стандарт ISO 20022. Уже с 1 апреля запланирован запуск тестового стенда СЭП нового поколения.
Об этом шла речь во время онлайн-встречи представителей НБУ и руководителей банков, сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, банки получат первые форматы кредитового перевода на базе ISO 20022 для практической отработки и реализации.
"Мы ждем от банков Украины активного привлечения к тестированию взаимодействия с осовремененной версией СЭП", - сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.
Он подчеркнул, что решение о дате окончательного перехода всей банковской системы Украины на новое поколение СЭП будет принято в диалоге с банками.
Также банкиры обсудили вопрос возможности обработки и хранения данных банками в облачных сервисах. Ожидается, что с принятием профильного законодательства НБУ получит законодательное право на регулирование использования облачных сервисов в деятельности банков Украины.
Отметим, Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23/7. Система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.
Напомним, через Систему электронных платежей Национального банка (СЭП) в 2020 году совершено 385 млн начальных платежей на сумму почти 45 трлн грн. Это на больше на 38% по сумме, чем в 2019 году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Нормандский формат» для внутреннего использования: Для чего Зеленский делает сюрпризы Путину
|Предупреждение от Путина: Зачем боевики «ЛНР» обстреляли оккупированную часть Золотого
|Алексей Гарань: В двусторонних переговорах с Россией мы всегда проигрывали
|Котировки на межбанке 10 марта двигались в разные стороны, ощущались продажи доллара со стороны нерезидентов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке поднялся на копейку. Объемы торгов планомерно растут
|НБУ тестирует переход Системы электронных платежей на круглосуточный режим
|Депозитные ставки для физлиц 11.03.21
|Объем ипотечного кредитования в январе вырос в 1,8 раза - опрос НБУ
|Аграрные расписки обеспечили фермерам более 35 млрд грн финансирования – замминистра экономики
|Евро 11 марта дорожает к доллару в ожидании решений ЕЦБ
Это интересно
|Aston Martin готовит электрические спорткар и кроссовер
|Tesla сохранит лидерство по себестоимости тяговых батарей до конца десятилетия
|Дополненная реальность и голосовой помощник Audi: раскрыт салон Q4 e-tron
|Японцы соблазнились эстонскими суперконденсаторами: Marubeni покупает долю в Skeleton Technologies
|Skoda представила удлиненную Octavia Pro
|Apple потратит более €1 млрд на создание нового центра разработки микросхем в Германии
|Apple обвинили в сборе данных пользователей без их разрешения