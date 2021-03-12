НБУ тестирует переход Системы электронных платежей на круглосуточный режим

Система электронных платежей НБУ (СЭП) готовится к переходу на круглосуточный режим работы и международный стандарт ISO 20022. Уже с 1 апреля запланирован запуск тестового стенда СЭП нового поколения.

Об этом шла речь во время онлайн-встречи представителей НБУ и руководителей банков, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, банки получат первые форматы кредитового перевода на базе ISO 20022 для практической отработки и реализации.

"Мы ждем от банков Украины активного привлечения к тестированию взаимодействия с осовремененной версией СЭП", - сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Он подчеркнул, что решение о дате окончательного перехода всей банковской системы Украины на новое поколение СЭП будет принято в диалоге с банками.

Также банкиры обсудили вопрос возможности обработки и хранения данных банками в облачных сервисах. Ожидается, что с принятием профильного законодательства НБУ получит законодательное право на регулирование использования облачных сервисов в деятельности банков Украины.

Отметим, Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23/7. Система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

Напомним, через Систему электронных платежей Национального банка (СЭП) в 2020 году совершено 385 млн начальных платежей на сумму почти 45 трлн грн. Это на больше на 38% по сумме, чем в 2019 году.

