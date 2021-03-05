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Санкции против Коломойского: В НБУ прокомментировали заявление Госдепа США
22:16 05.03.2021 |
В НБУ отметили, что заявление Госдепа США о санкциях против Коломойского не содержит информации об ограничениях в части банковских операций.
Об этом ответили в пресс-службе НБУ в ответ на запрос "НВ Бизнес".
"По информации, обнародованной на официальной странице Государственного Департамента США, Игорю Коломойскому и членам его семьи запрещается въезд на территорию США.
Информации об ограничениях в части банковских операций, в том числе на территории Украины, приведено не было", - заявили в НБУ.
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