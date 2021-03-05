Доходы ведущих банков от сырьевых товаров в 2020 году взлетели на 85%

Доходы от сырьевых товаров 12 крупнейших инвестиционных банков мира выросли на 85% в прошлом году по сравнению с 2019 г.. Об этом передает Reuters со ссылкой на консалтинговое агентство Coalition.

Выручка от сырьевых товаров 12 банков росла третий год подряд после нескольких лет спада, который достиг самого низкого уровня за более чем десятилетний период в 2017 г..

В течение прошлого года выручка от торговли сырьевыми товарами, продажи деривативов инвесторам и других видов деятельности в этом секторе выросла до $7,5 млрд, сообщила аналитическая компания финансовой индустрии.

«В энергетике нефть была ключевым фактором роста, который продолжал расти в течение года за счет крупных разовых прибылей и увеличения корпоративного хеджирования», - заявили в консалтинговой компании.

В число банков, отчеты которых лежат в основе выводов Coalition, вошли такие: Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC, Morgan Stanley, Societe Generale и UBS.

Как сообщал enkorr, стоимость барреля майской нефти Brent 5 марта составила $67,37 (+0,94%). Баррель апрельской нефти WTI торговался по $64,41 (+0,91%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $66,74 и $63,83 соответственно.

