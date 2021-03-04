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Samsung поможет Mastercard внедрить сканеры отпечатков пальцев в банковские карты
18:15 04.03.2021 |
Samsung Electronics и Mastercard объявили о стратегическом партнёрстве. Компании совместно хотят создать платёжные банковские карты со встроенным сканером отпечатков пальцев.
Технология сходна с представленными в 2017 году биометрическими картами Mastercard, которые позволяют аутентифицировать покупки без ввода PIN-кода.
Samsung отмечает, что теперь в картах будет реализован новый набор микросхем безопасности от Samsung System LSI Business, объединяющий вместе несколько отдельных чипов. Цель заключается в том, чтобы повысить безопасность, уменьшив области физического контакта - отпечатки будут сканироваться прямо картой, а не отдельным терминалом в магазине. Тем не менее карты совместимы и с текущей технологией аутентификации Mastercard.
Такая технология будет использоваться в картах Samsung Card. Планируется, что карты с биометрической аутентификацией начнут распространяться в Южной Корее ближе к концу года.
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