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Visa сократила отставание от Mastercard на рынке Украины
20:31 03.03.2021 |
Число эмитированных платежных карт Mastercard в Украине в 2020 году выросло на 0,8%, или 0,4 млн, тогда как карт Visa - на 20%, или 4,2 млн.
Об этом говорится в данных Национального банка Украины.
Доля Mastercard на украинском рынке платежных карт за год сократилась с 68,5% до 64,8%, тогда как доля Visa увеличилась с 30,5% до 34,4%.
Число карт Национальной платежной системы "Простир" осталось на уровне 0,6 млн штук, или 1%, а доля других карт - ниже 0,1%.
Общее число платежных карт за минувший год увеличилось на 6,5%, или 4,5 млн - до 73,4 млн штук, из них активными в декабре было 40,4 млн, что на 4,3%, или 1,8 млн меньше, чем в декабре 2019 года.
В то же время число бесконтактных карт выросло в 2020 году на 53,5%, или 4,6 млн - до 13,2 млн штук, а токенизированных - на 56%, или 1,4 млн, до 3,9 млн. штук.
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