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Объем операций с платежными картами банков Украины в 2020г вырос на 10,6% - НБУ
20:28 03.03.2021 |
Общее количество операций (безналичных и по получению наличности) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, в 2020 году вырос на 18,6% - до 5 млрд 997,1 млн штук, а их сумма - на 10,6%, до 3 трлн 957,3 млрд грн, сообщил Нацбанк в среду.
"По количеству операций в прошлом году преобладали безналичные - почти 87%. Сумма их составила 55,8% от всех операций с карточками (по итогам 2019 - 50,3%)", - отметил регулятор.
По его данным, число самих карт в 2020 году выросло на 8% - до 73,4 млн, из которых в декабре прошлого года использовалось 55,1% (40,4 млн).
Он уточнил, что в прошлом году количество безналичных операций с использованием платежных карт увеличилось на 25%, а сумма - почти на 23%, тогда как, количество операций получения наличных снизилось на 11,7%, а сумма - на 1,7%.
Среди других результатов 2020 года Нацбанк выделил сокращение средней суммы перевода с карты на карту на 10,3% - до 1444 грн, средней суммы сделки в платежных терминалах (pos-терминалах) - на 5%, до 229 грн, при росте средней суммы платежа в интернете до 338 грн.
НБУ указал, что сумма операций в интернете росла в 2020 году наибольшими темпами - на 31%, до 642 млрд грн, а их доля в общем числе безналичных операций достигла 36,5%.
Половина всех безналичных операций с использованием платежных карточек (49,8%) осуществлялась в платежных терминалах, однако их сумма составила только 26,9% от всех безналичных операций - 595 млрд грн, увеличившись за год на 16%.
В 2020 году наибольшую долю по сумме безналичных операций с использованием платежных карточек (как и в 2019-2018 гг) составили переводы с карты на карту (42,8%), хотя по количеству операций их доля была небольшой - 12,6%. За год сумма переводов с карты на карту выросла на 24% - до 945 млрд грн.
Нацбанк также отметил, что в течение всего прошлого года активно использовались бесконтактные карты, а также смартфоны и другие NFC-устройства для осуществления бесконтактных платежей. В результате за 2020 год количество бесконтактных карточек, использовавшихся для осуществления операций, выросло более чем на половину - до 13,2 млн, а 57% операций по сумме и по количеству осуществлялись в торговых платежных терминалах бесконтактно.
В то же время почти каждая пятая операция в торговых сетях происходила с помощью смартфонов и других гаджетов, и таким образом в 2020 году было потрачено почти 109 млрд грн.
НБУ также указал, что несмотря на карантин за прошлый год платежная инфраструктура существенно расширилась. В частности, количество субъектов хозяйствования, принимающих платежные карты, за год выросло на 36,1% - до 326,9 тыс., сеть торговых pos-терминалов - более чем на 12%, до 375 тыс., из которых 86,9% обеспечивают возможность бесконтактной оплаты.
В то же время Нацбанк сообщил о сокращении в прошлом году числа банкоматов на 3,8% - до 18,8 тыс., из которых 12,9% депозитные.
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