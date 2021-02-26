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Список активов Коломойского вне Украины и РФ в 2018г занимал до 18 страниц – суд
16:58 26.02.2021 |
Список активов экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского вне Украины и России стоимостью от 1 млн фунтов стерлингов, подтвержденный им под присягой в январе 2018 года, занимал до 18 страниц, сообщил судья Трауэр (Trower) в ходе прошедших 12 февраля 2021 года по инициативе ПриватБанка слушаний об одном из них.
Согласно опубликованному решению, первоначальный список активов вне Украины и России Коломойский подал ранее в январе 2018 года, и он включал 40 объектов.
Обновленный список был подготовлен в шести столбцах: описание актива, торговый/ неторговый, местоположение, подробная информация, оценочная стоимость (USD) и обременение (при наличии).
"Значительная часть этих активов была долей г-на Коломойского в компаниях, расположенных в различных юрисдикциях. Ссылка на торговую/неторговую была уместной деталью, потому что ордер на замораживание ... не запрещал сделки или выбытие в ходе обычной и надлежащей деятельности, а также не требовал уведомления Hogan Lovells (юристы ПриватБанка - ИФ)...", - уточнил судья.
Он также напомнил, что список этих активов, попавших под всемирный арест (worldwide freezing order), является конфиденциальной информацией.
По словам судьи, помимо долей Коломойского в компаниях, указанных в обновленном списке активов, другими основными видами активов были претензии к третьим сторонам, которые по-разному описывались как задолженность или нематериальные активы (chose in action).
В документе говорится, что в различные моменты в течение 2018 года экс-владелец ПриватБанка осуществлял дальнейшие обновление этого списка активов, в том числе с указанием дополнительных активов, которые ранее не были перечислены. Судья указал, что Коломойский отвечал на запросы банка о раскрытии информации о его активах и их использовании и в целом направил Hogan Lovells около 89 уведомлений с момента выдачи ордера на замораживание и более 120 раз запрашивал согласие на проведение определенных транзакций.
Указанное февральское разбирательство было связано с инвестициями около $50 млн экс-владельца ПриватБанка в майнинг биткоинов с участием связанной с Коломойским Georgian Manganese LLC и Vartsikhe 2005 LLC, оформленные устным соглашением с Алексеем Кучухидзе. Предполагалось, что к январю 2021 года может быть получено 50 тыс. биткоинов на сумму около $1 млрд. Однако, согласно документу, майнинг осуществлялся только 17 месяцев и был окончательно остановлен в сентябре 2019 года. За это время было добыто 3533,3 биткоина, из которых после оплаты расходов и компенсации Georgian Manganese первоначальный инвестиций осталось от 800 до 1000 биткоинов с 90% долей Коломойского (текущий курс - около $46,4 тыс.).
Банк просил о перекрестном допросе Коломойского, однако судья Трауэр отказал ему в этом требовании.
В слушаниях ПриватБанк указал, что имеет и другие подозрения в неразглашении Коломойским своих активов или несоответствия их описания реальности, в частности, в отношении дебиторской задолженности, классификации торговых/неторговых и структуры владения. Однако напомнил, что ранее этот вопрос уже поднимался и к данному делу не имеет отношения. В то же время Трауэр допустил, что ПриватБанк может сформулировать свои претензии по трем указанным аспектам в дальнейшем.
Как сообщалось, ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против И.Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. на сумму $1,9 млрд.
Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка И.Коломойского и Г.Боголюбова и указанных шести компаний на максимальную $2,6 млрд. Суд обязал экс-владельцев ПриватБанка раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно участвуют в рассмотрении дела. Ответчики пытались обжаловать арест, и даже выиграли первую инстанцию, однако проиграли в апелляции, и он продолжает действовать.
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