НБУ обнародовал проект положения о надзоре за выполнением небанками законодательства по защите прав потребителей

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал для общественного обсуждения проект Положения об осуществлении Национальным банком Украины надзора за соблюдением участниками рынка финансовых услуг законодательства о защите прав потребителей, сообщается на сайте центробанка.

Согласно сообщению, основной целью документа является утверждение прозрачного и универсального подхода к осуществлению такого надзора и выявлению нарушений, своевременное реагирование на них и минимизация риска нарушений в будущем.

Основанием для соответствующего безвыездного надзора будет анализ обращений потребителей, договоров участника рынка и другой информации на сайтах и в рекламе небанковских финучреждений, а также информации из открытых источников. НБУ подчеркивает, что имеет право запрашивать письменные объяснения, информацию и другие документы о правилах и условиях предоставления финуслуг и их рекламы.

Положение определяет порядок оформления результатов дистанционного надзора, фиксации нарушений или признаков рисковой деятельности и процедуру предоставления такого документа участнику рынка. Аналогичный порядок осуществления дистанционного надзора по соблюдению законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг уже работает для банков.

Общественное обсуждение проекта Положения продлится в течение месяца - до 29 марта 2021 года.