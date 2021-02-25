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Прибыль банковской системы Украины в январе-2021 сократилась в 1,6 раза г/г - НБУ
13:04 25.02.2021 |
Платежеспособные банки Украины в январе 2021 года получили 4,05 млрд грн чистой прибыли, что в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года (6,592 млрд грн), свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Доходы банков за январь сократились на 17,8% г/г - до 18,6 млрд грн. В том числе процентные доходы - на 4% г/г (до 13,011 млрд грн), при этом комиссионные доходы выросли на 10,7% г/г (до 5,438 млрд грн).
Указывается, что результат от переоценки и от операций купли-продажи был отрицательный - минус 985 млн грн, в то время как в прошлом году этот показатель имел положительное значение (2,688 млрд грн)
Одновременно расходы банковской системы за указанный отчетный период составили 14,519 млрд грн, что на 9,2% меньше, чем за тот же период 2020 года. Сокращение расходов было обусловлено сокращением процентных расходов на 28,6% - до 4,5 млрд грн и отчислений в резервы - на 15,4%, до 1,134 млн грн. В то же время комиссионные расходы банков выросли на 8,2% - до 2,1 млрд грн.
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