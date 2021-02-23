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Прибыль украинских банков в январе превысила 4 миллиарда – НБУ
15:58 23.02.2021 |
Общие доходы украинских банков в январе составили 18,56 млрд грн, расходы - 14,5 млрд грн.
Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка Украины (НБУ).
Так, по информации регулятора, процентные доходы банков составили 13 млрд грн, а комиссионные - 6 млрд грн. При этом отмечается, что в январе финучреждения получили 59 млн грн за счет возврата списанных активов.
Также центробанк сообщает, что расходы украинских банков составили 14,5 млрд грн: процентные - 4,5 млрд, комиссионные - 2,1 млрд грн.
В то же время банки перечислили в резервы 1,1 млрд грн. Еще 321 млн грн был выплачен в качестве налога на доход.
В НБУ подытожили, что чистая прибыль украинских банков в январе 2021 года составила 4 мрлд грн.
Отметим, что в январе 2020 года доходы банков составили 22,5 млрд грн. Чистой прибыли насчитали 6,6 млрд грн. В 2020 году банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше аналогичного периода 2019 года, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.
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