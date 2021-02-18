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В Украине стало меньше банкоматов, а количество POS-терминалов увеличилось - НБУ
08:28 18.02.2021 |
В 2020 году количество банкоматов уменьшилось на 1175 штук, и составило на конец декабря 34,8 тысячи штук.
Как передает Укринформ, об этом говорится в очередном "Обзоре банковского сектора", опубликованном Национальным банком.
Отмечается, что прирост количества POS-терминалов в IV квартале произошел благодаря ПриватБанку (+7,4 тыс) и другим госбанкам (+3,6 тыс. терминалов).
Количество банкоматов постоянно сокращается: в 2020 году банки изъяли из своей сети 1175 банкоматов. Кроме этого, в IV квартале государственные и иностранные банки закрыли 205 филиалов (больше всего Ощадбанк - 94). Больше всего филиалов открыл Укргазбанк (7).
За 2020 год количество отделений банков уменьшилось на 868 единиц, больше всего в Днепропетровской области (71). В IV квартале банки, за исключением частных, продолжили увольнять работников: больше всего - иностранные банки. За 2020 год численность штатных работников уменьшилась на 5 тыс. человек.
Как известно, прибыль банковского сектора за 2020 год была почти на треть меньше, чем в 2019 году и составила 41,3 млрд грн. Более половины совокупного результата прибыльных банков сформировал ПриватБанк. В 2020 году, как и в 2019 году, 8 финучреждений были убыточными.
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