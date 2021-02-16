Украинцы за год подали в НБУ более 2 тысяч жалоб на коллекторов

Украинцы в 2020 году подали в Национальный банк Украины более 2000 жалоб на коллекторскую деятельность, в том числе и об угрозах коллекторов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет НБУ о работе с обращениями потребителей финансовых услуг в 2020 году, обнародованный в понедельник, 15 февраля.

"В 2020 году значительная часть обращений относительно микрофинансовых компаний и банков касалась жестких мер по взысканию задолженности с должников. В частности, речь идет об угрозах, круглосуточном автодозвоне должнику, его знакомым, родным и друзьям, распространении личной информации и т.п.", - указали в НБУ.

При этом в Нацбанке отметили, что указанные действия противоречат ряду статей Конституции Украины, Гражданского кодекса и нарушают нормы, установленные Законом Украины "О защите персональных данных".

Что касается цифр, то, согласно отчету, в 2020 году было зафиксировано 2169 обращений относительно collection-деятельности небанковских финансовых учреждений и 163 - банков. В общем - 2332 обращения.

Больше всего обращений относительно деятельности коллекторов поступило в декабре - 22 по банкам и 584 - по небанковским финансовым учреждениям.

Советы НБУ потребителю для избежания проблем с коллекторами

* Не допускайте просрочки кредита, что ведет к привлечению коллекторов. В случае возникновения таких ситуаций, попробуйте договориться о реструктуризации долга и прекращении действий коллекторов.

* Если коллекторы продолжают угрожать, обратитесь с письменной жалобой на руководство финкомпании или банка, а также в НБУ.

* Вы можете обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека или в суд. Ведь именно они контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных.

