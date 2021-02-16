Финансовые новости
- |
- 16.02.21
- |
- 09:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинцы за год подали в НБУ более 2 тысяч жалоб на коллекторов
22:26 15.02.2021 |
Украинцы в 2020 году подали в Национальный банк Украины более 2000 жалоб на коллекторскую деятельность, в том числе и об угрозах коллекторов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет НБУ о работе с обращениями потребителей финансовых услуг в 2020 году, обнародованный в понедельник, 15 февраля.
"В 2020 году значительная часть обращений относительно микрофинансовых компаний и банков касалась жестких мер по взысканию задолженности с должников. В частности, речь идет об угрозах, круглосуточном автодозвоне должнику, его знакомым, родным и друзьям, распространении личной информации и т.п.", - указали в НБУ.
При этом в Нацбанке отметили, что указанные действия противоречат ряду статей Конституции Украины, Гражданского кодекса и нарушают нормы, установленные Законом Украины "О защите персональных данных".
Что касается цифр, то, согласно отчету, в 2020 году было зафиксировано 2169 обращений относительно collection-деятельности небанковских финансовых учреждений и 163 - банков. В общем - 2332 обращения.
Больше всего обращений относительно деятельности коллекторов поступило в декабре - 22 по банкам и 584 - по небанковским финансовым учреждениям.
Советы НБУ потребителю для избежания проблем с коллекторами
* Не допускайте просрочки кредита, что ведет к привлечению коллекторов. В случае возникновения таких ситуаций, попробуйте договориться о реструктуризации долга и прекращении действий коллекторов.
* Если коллекторы продолжают угрожать, обратитесь с письменной жалобой на руководство финкомпании или банка, а также в НБУ.
* Вы можете обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека или в суд. Ведь именно они контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вадим Денисенко: Цель визита Зеленского в ОАЭ — не праздник 14 февраля, а фото с эмиром
|Банковая проваливает сотрудничество с США по Донбассу: Почему Зеленский скоро начнет мечтать о внешнем управлении
|Шантаж с «Миротворцем»: как комиссар от Венгрии срывал договоренности Украины и ЕС
|«Евросолидарность» выдвинула своим кандидатом на довыборах в Раду Юлию Кузьменко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дешевеет 16 февраля на росте аппетита к риску
|Стоимость платины 16 февраля достигла максимума с 2014 года
|Доллар 16 февраля дешевеет к евро и укрепляется к иене
|Фондовые биржи АТР 16 февраля растут в пределах 1,9%
|Курс доллара пытались взвинтить на новостях по МВФ, но все закончилось обвалом
|Glassnode: рынок биткоина вышел из начальной фазы накопления бычьего рынка
Это интересно
|Хакеры продают доступ к корпоративным сетям всего за $1,5 тыс.
|Американские власти готовы принять срочные меры в борьбе с дефицитом чипов
|Представлен Citroen C3 Aircross с новым дизайном
|В этом году Tesla запустит в Китае исследовательский центр, который разработает электромобиль за $25 000
|«Это разрушит iPhone»: Apple категорически против альтернатив App Store и Apple Pay
|Toyota: гибриды дешевле в содержании и менее вредны для экологии, чем электромобили
|Аппетит Илона Маска к биткоину хотят ограничить