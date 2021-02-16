Национальный банк Украины (НБУ) стал членом Глобальной сети финансовых инноваций (GFIN), что соответствует Стратегии развития финтеха в Украине до 2025 года, сообщила пресс-служба центробанка в понедельник.

"Мы надеемся на дальнейшие успешные шаги в направлении эффективного развития финтеха благодаря участию в GFIN. Ведь этот международный информационный хаб регуляторов и центробанков занимается развитием Finteh, RegTech, SupTech и другими инновациями, повышающими защищенность, безопасность и доступность финуслуг", - процитировала пресс-служба начальника управления европейской интеграции и международных программ НБУ Владимира Кучина.

Согласно сообщению, членство в сети GFIN предоставит Национальному банку возможность обмена опытом, информацией и аналитическими отчетами между регуляторами разных стран мира, экспертную помощь в построении регуляторной "песочницы" в соответствии с лучшими мировыми практиками, а также возможность изучения инновационных решений для полноценного понимания вероятных рисков, современных подходов и методологии регулирования финтех-рынка.

Указывается, что основной миссией сети являются содействие сотрудничеству и обмену опытом по вопросам инноваций между финансовыми регуляторами и улучшение сотрудничества в сфере финтеха между регуляторами и бизнесом.