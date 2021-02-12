НБУ планирует узаконить право бизнеса самостоятельно определять перечень лиц-пользователей корпоративных платежных карточек

Национальный банк Украины (НБУ) планирует осовременить и усовершенствовать требования законодательства по эмиссии платежных карточек и их использованию бизнесом, в том числе узаконить право бизнеса самостоятельно определять перечень лиц, которые смогут использовать корпоративные платежные карточки для расчетов, сообщила пресс-служба НБУ в пятницу.

Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления правления НБУ "О внесении изменений в положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием", который обнародован на сайте регулятора и предложен к обсуждению до 17 марта 2021 года.

Согласно документу, центробанк также предлагает приравнять переводы, инициированные с использованием платежной карты, для зачисления средств на счет получателя к безналичному расчету.

Кроме того, регулятор планирует упростить получение платежной карты доверенным лицом или представителем физического лица-владельца счета, в частности предоставить возможность составлять доверенность на получение платежной карты в отделении банка.