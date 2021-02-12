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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Главный технарь НБУ: Надзор за биткоином, помощь коронавируса, конкурент Visa и Mastercard

 

Алексей Шабан - главный куратор платежной инфраструктуры в НБУ. Он пришел на госслужбу в начале 2020-го из другого знакового места для украинской финансовой системы - ПриватБанка, в котором прошла почти вся его профессиональная карьера.

С августа 2020 Шабан входит в правление НБУ.

Что регулятор думает об очередном ажиотаже вокруг криптовалют, как пандемия повлияла на развитие безналичных платежей в Украине и уступят ли украинские банки клиентов финтех-компаниям?

Ответы - в резюме разговора Алексея Шабана с LIGA.net.

Рынок криптовалют в Украине никак не регулируется, поэтому у нас нет статистики об объемах операций с биткоином. Что будет дальше?

В этом контексте важен законопроект о виртуальных активах, подготовленный Минцифры (№3637, принят в первом чтении 2 декабря 2020, согласно документу, регулятором рынка виртуальных активов будет Министерство цифровой трансформации. - Ред.). Он даст ответы на многие вопросы, в том числе - о статусе криптовалют.

НБУ считает, что использование виртуальных активов должно соответствовать требованиям финмониторинга о предотвращении отмывания средств и финансирования терроризма.

Наша задача - дать потребителям уверенность, что конкретная валюта легальна и безопасна, а операция с ней через определенного оператора будет точно завершена. Роль НБУ - обеспечить надзор за операторами рынка для выполнения этих правил.

"Себестоимость платежа через систему "Простір" в 10-12 раз дешевле"

Мнение о нефункциональности карт "Простір" - это стереотип и историческая память. Возможности системы - на уровне обычных международных карт. Карта имеет чип, ею можно платить в POS-терминалах и в интернете. Себестоимость платежа для банка через "Простір" в 10-12 раз дешевле, чем через международную карточную систему. Это национальная система, поэтому некоторые регистрационные процедуры тут происходят быстрее.

Сейчас мы рассматриваем возможность ее трансформации. Мы допускаем, что на этой инфраструктуре будет развернута система быстрых платежей со счета на счет. Если мы придем к тому, что с точки зрения выгоды, затрат и удобства, система должна перестать быть карточной, она перестанет ею быть.

СПРАВКА."Український платіжний "Простір" - государственный аналог платежных систем, таких как Visa или Mastercard, созданный Нацбанком в 2001 году. Изначально система называлась НСМЭП (Национальная система массовых электронных платежей), в 2015 году НБУ провел ребрендинг, переименовав ее в "Простір".

На конец 2020 года в Украине было 602 тыс. карт "Простір" или 0,8% от общего количества (Mastercard - 65,8%, Visa - 33,4%). Активных, которые используются хотя бы раз в месяц, - 327 тыс.

С 2014-15 годов с помощью карт на базе "Простір" Ощабанк выплачивает пенсии переселенцам и украинцам, которые остались на временно оккупированных территориях Донбасса. В 2012 году через "предка" "Простір" НСМЭП Украина выплачивала компенсации за потерянные сбережения граждан в Сбербанке СССР.

В конце 2020 года "Простір" договорился с китайской платежной системой UnionPay о выпуске кобейджинговых карт, которые могут одновременно работать на инфраструктурах обеих ПС. Эмитентом таких карт будет государственный Укргазбанк.

"QR-коды - конкурент платежным системам"

НБУ работает над тем, чтобы дать рынку альтернативный вид платежа. В мире есть другие технологии: речь о так называемых системах быстрых или мгновенных начислений со счета на счет.

В чем выгода? Если платеж идет со счета на счет через СЭП (Система электронных платежей Нацбанка), тариф за операцию до 5000 грн составляет 35 коп. Стоимость карточного платежа - от 1 грн и выше. Скорость операций при этом сопоставима.

В прошлом году мы описали единые правила формирования QR-кодов для перевода со счета на счет. У этого направления может быть перспектива. NFC-чип есть не в каждом смартфоне, а вот камера - в каждом.

Это может решить для малого бизнеса и вопрос с комиссией interchange. Да, это создает конкуренцию платежным системам. Но здесь вопрос удобства клиента.

Ограничение interchange - угроза для кэшбеков и лимитов

Стоит ли ограничивать ставку interchange в Украине? Наша позиция - не нужно регулировать то, что само может регулироваться.

Заготовка чиповой карты стоит около 50 грн - за это сейчас платит банк. Будут ли готовы банки-эмитенты с ограниченным интерченджем отдавать карту бесплатно? Не думаю.

За счет interchange в Украине спонсируются хорошие кэшбеки, льготный кредитный период по картам. Если мы пойдем по пути ограничений, этого не будет, а кредитные лимиты сократятся.

СПРАВКА. В октябре 2020 в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта (1, 2) об ограничении комиссий, которые взимаются банками за безналичные операции.

Таких комиссий две: merchant fees (1,8-2,5% от суммы транзакции), которую взимает банк-эквайер или владелец платежного терминала и interchange (1,4-2,2%) - в пользу банка-эмитента, выпустившего карту. В этих комиссиях "зашиты" отчисления платежным системам. В случае с Visa и Mastercard речь идет о совокупно 0,6% с эквайера и эмитента.

Оба законопроекта предлагают снизить merchant fees до 0,5%, interchange - до 0,3%. Цель - снизить расходы торговцев и потенциально повлиять на цены в торговых сетях.

"Пандемия мотивировала банки"

Доля безналичных операций с платежными картами в общей сумме операций с платежными картами в 2020 выросла с 55% в январе до 58% в ноябре. Каждая третья безналичная операция с платежной картой проводилась в интернете. Это более 570 млрд грн за январь-ноябрь прошлого года.

Объем покупок с помощью карт в POS-терминалах также на уровне предыдущих лет, не уменьшился. Если в 2019 году эта сумма составляла 513 млрд гривень, то за январь-ноябрь 2020 года - уже 527 млрд грн.

Пандемия мотивировала некоторые банки и финансовые компании переходить к дистанционным услугам быстрее. НБУ разрешил удаленно открывать счета (видеоидентификация, которую НБУ одобрил весной 2020 - речь может идти о десятках тысяч клиентов в месяц) и оказывать финансовые услуги.

Через систему BankID НБУ получать услуги могут 94% владельцев карт украинских банков - авторизоваться на порталах госуслуг, пользоваться финансовыми услугами, открывать счета в других банках и так далее. В 2019-м через BankID выполнено около 300 тыс идентификаций, в 2020 - уже около 7,5 млн (в их числе микрофинансовые организации).

Если сейчас разрешено удаленно подписывать договора для физлиц и даже для ФОПов, то для юрлиц еще существуют определенные проблемы. Аналогичные решения для юрлиц - один из наших приоритетов в этом году.

С Open Banking у нас появится понятие "малих платіжних установ"

Благодаря принятию закона о платежных услугах (№4364, пока находится на рассмотрении финансового комитета Верховной Рады) на украинском рынке появятся новые операторы финансовых услуг. Яркий пример - мобильное приложение, которое содержит информацию о счетах, открытых в разных банках.

Выход на рынок станет проще. Появляется понятия "малих платіжних установ" с упрощенными требованиями к авторизации.

Я вижу свою задачу в том, чтобы убедить банки, что больший риск - ничего не делать. Нужно, чтобы банки договорились о едином стандарте открытия API. По моим прогнозам, на это уйдет полтора-два года.

У финансового рынка уже есть опыт сотрудничества в рамках Системы BankID НБУ. Банки поняли, что делиться данными не страшно, они не теряют из-за этого своих клиентов. Если банк предлагает качественную услугу, клиент не уйдет.

Открытие API не потребует серьезных капиталовложений. Если у банка есть мобильное приложение, значит у него уже открыты API - хотя бы для себя.

Потеряют ли банки в деньгах, если другие участники рынка заберут у них комиссионные доходы? Финучреждения, отказываясь от одной комиссии, концентрируются на чем-то другом. Например, благодаря участию в коммерческой модели Системы BankID за идентификацию клиентов для коммерческих участников за полгода банки получили более 9,5 млн гривен дохода (в 2020 году банковская система получила 70,6 млрд грн комиссионных доходов, - Ред.). Это те доходы, которых они раньше не получали.

СПРАВКА. Законопроет 4364 внедряет в Украине требования второй платежной директивы ЕС PSD2. Она уточняет перечень банковских и небанковских финансовых услуг, регулирует доступ к финансовым рынкам небольших игроков, финтех компаний и так называемых необанков.

Среди требований директивы - обязательство банков открывать API (упрощенно - путь, с помощью которого сторонние игроки смогут подключаться к части внутренних технологических систем банка), что откроет доступ к данным их клиентов. Такой подход получил название Open Banking.

Действующий "платежный" закон принят в 2001 году. Обновленное регулирование разработал НБУ, он был зарегистрирован в Верховной Раде в ноябре 2020 года.
 

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