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94% пользователей платежных карт имеют доступ к системе BankID НБУ
09:37 12.02.2021 |
Онлайн-услуги с использованием Системы BankID НБУ доступны уже для 94% пользователей платежных карточек на украинском рынке.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Сейчас к системе подключены уже 27 банков-идентификаторов. Только за последние три месяца в Систему BankID НБУ присоединилось 5 банков - АО "Мегабанк", АО "ТАСкомбанк", АО "Райффайзен Банк Аваль", АО "Сбербанк", АО "Альтбанк".
Всего за прошлый год количество банков-идентификаторов в системе выросло более чем вдвое. Присоединение к системе все большего числа банков как абонентов-идентификаторов в свою очередь способствует расширению круга поставщиков услуг, предлагающих украинцам собственные цифровые сервисы.
Так, в 2020 году более чем в три раза выросло количество абонентов, предоставляющих услуги. Сейчас их в системе уже 45 - 10 некоммерческих и 35 коммерческих абонентов поставщиков услуг.
В 2020 году в системе произошли почти 7,5 млн успешных идентификаций (в 2019 году - 300 тыс.).
Национальный банк работает над расширением круга участников из разных сфер деятельности - продолжается работа по подключению страховых компаний, операторов телекоммуникаций, негосударственных пенсионных фондов, государственных учреждений, которые предлагают гражданам собственные онлайн-сервисы.
Кроме того, банки уже начали реализовывать для своих клиентов возможность дистанционно получать банковские услуги с использованием Системы BankID НБУ. До этого банки выступали лишь как идентификаторы клиентов. Теперь для осуществления идентификации они смогут получать данные клиентов от других банков.
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