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НБУ утвердил новый формат QR-кода и ввел код запуска платежных приложений банков
11:13 10.02.2021 |
Национальный банк Украины утвердил новую версию формата QR-кода и ввел код для запуска платежных приложений банков.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
"Теперь когда клиент сканировать QR-код для осуществления платежа, на его смартфоне автоматически будет открываться мобильное приложение банка со сложившимся для оплаты счету. Если же на устройстве клиента не установлено приложение банка для обработки такого QR-кода, клиент будет переадресован на веб-страницу с информацией о банках, в приложениях которых реализована эта функция", - сказано в сообщении.
Для этого Национальный банк Украины утвердил новую версию формата QR-кода и ввел код старта платежного приложения. Отныне любой банк сможет интегрировать эту опцию в свое платежное приложение.
Кроме того, новая версия формата QR-кода позволяет оптимизировать кодирование символов в QR-коде и уменьшить его размер.
Указанные изменения и новая версия формата QR-кода изложены в постановлении правления Национального банка Украины от 1 февраля 2021 года № 11 "О внесении изменений в Правила формирования и использования QR-кода для осуществления кредитных переводов", которое вступает в силу 9 мая 2021 года.
В 2020 году Национальный банк утвердил единые подходы к формированию и использованию QR-кодов для осуществления расчетов. Благодаря этому рынок получил унифицированный инструмент, повышающий удобство расчетов и решающий проблему совместимости разных инфраструктур участников рынка.
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