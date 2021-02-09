Стресс-тестирование в 2021г пройдут 30 банков – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) после перерыва из-за пандемии возобновит в 2021 году стресс-тестирование в 30-ти банках, на которые приходится 90% активов банковской системы, сообщила пресс-служба регулятора во вторник.

Банки, в которых будут проводиться стресс-тесты, отобраны по трем критериям, в частности размер активов, взвешенных на риск, объем депозитов, привлеченных от домохозяйств и объем чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весами 40%, 50% и 10% соответственно), отмечается в пресс-релизе.

В перечень вошли ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Альфа Банк, Райффайзен банк Аваль, Сбербанк, Укрсиббанк, ОТП банк, Креди Агриколь банк, ПроКредит банк, Кредобанк, Идея Банк, Правэкс Банк, ПУМБ, ТАСкомбанк.

В него также включены Универсал Банк, Банк Кредит Днепр, Мегабанк, А-банк, МТБ Банк, Индустриалбанк, Банк инвестиций и сбережений, Аккордбанк, банки "Пивденный", "Форвард", "Львив", "Альянс", "Глобус" и "Восток".

"Подробности макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2021 году будут обнародованы позже на сайте Национального банка", – уточнил НБУ.

По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3), говорится в сообщении.

Помимо этого, регулятор проведет ежегодную оценку устойчивости по состоянию на 1 января 2021 года, которая предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR), для 72 из 73 действующих банков (кроме банка "Расчетный центр", который осуществляет только расчетные операции).

Указывается, что фокусом нынешней оценки устойчивости будет состояние активов банков после прохождения ими острой фазы коронакризиса, а особое внимание будет приковано к реструктурированным кредитам и качеству оценки стоимости недвижимого имущества.