Народный банк Китая и SWIFT займутся созданием платежного шлюза

16 января международная система трансграничных платежей SWIFT и Народный банк Китая (НБК) зарегистрировали совместную компанию Finance Gateway Information Service Limited. Судя по названию, она займется разработкой платежного шлюза, пишет CoinDesk.

Миссия компании неизвестна, ее создатели не ответили на комментарии издания. Из информации из открытых источников следует, что она займется агрегированием систем информации, обработкой данных и технологическим консультированием.

Уставный капитал Finance Gateway Information Service составил €10 млн ($12 млн). 55% в ней принадлежит дочерней компании SWIFT в Гонконге, 42% - нескольким «дочкам» НБК, оставшаяся доля - платежно-клиринговой ассоциации Китая (PCAC).

Компанию возглавил глава SWIFT в Китае Хуан Мэйлунь. Вице-президентом стала представитель PCAC Чэн Шиган. Также в совете директоров состоят три участника от SWIFT и один от исследовательского института цифровых валют НБК.

В августе прошлого года SWIFT открыла дочернюю компанию в Китае для поддержки усилий страны по интернационализации юаня.

Напомним, в декабре Управление денежного обращения Гонконга обсудило тестирование цифрового юаня (DCEP) с Народным банком Китая.

Ранее аналитики Deutsche Bank заявили, что инициатива «Один пояс и один путь» и DCEP устранят потребность в использовании SWIFT и дадут шанс юаню стать международной резервной валютой.

В январе власти Пекина и Шанхая Пекин и Шанхай анонсировали масштабное тестирование DCEP.