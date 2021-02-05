Нацбанк определился с мерами воздействия на небанковские финучреждения

Национальный банк определил порядок применения мер воздействия к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законов и нормативно-правовых актов, в том числе о защите прав потребителей финансовых услуг.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что регулятор принял два новых документа - Положение о мерах воздействия на рынках небанковских финуслуг и Положение об особенностях меры воздействия в виде отстранения руководства от управления финучреждением и назначении временной администрации.

Положениями предусматривается применение ко всем небанковским финансовым учреждениям широкого спектра мер воздействия в зависимости от характера обстоятельств, причин и последствий нарушения. Это могут быть: требование устранить нарушения, требование созвать внеочередное собрание участников финучреждения, штраф, временное приостановление или аннулирование лицензии, исключение компании из реестра, заключение письменного соглашения.

К высокорисковым сегментам рынка, которыми являются страховщики и кредитные союзы, привлекающие средства граждан, дополнительно могут применяться также такие меры воздействия, как утверждение плана восстановления, отстранение руководства от управления и назначение временной администрации.

Отдельные меры воздействия предусмотрены для небанковских финансовых групп. Если регулятор установит нарушения законодательства по вопросам надзора на консолидированной основе, то имеет право повысить экономические нормативы, лимиты, а также установить ограничения на отдельные виды операций.

Во время надзора НБУ не только будет устанавливать факты нарушения законодательства, но и проверять, является ли деятельность учреждения рисковой для вкладчиков и кредиторов. Если признаки рискованности деятельности будут установлены, регулятор имеет право отозвать лицензию финучреждения.

Такие подходы предусмотрены двумя постановлениями Правления Национального банка Украины - от 1 февраля 2021 года №12 и от 2 февраля 2021 года №13. Постановление №12 вступает в силу с 6 февраля 2021 года, с отсрочкой отдельных норм до 1 марта 2021 года. Постановление №13 вступает в силу с 6 февраля 2021 года.

Как сообщал Укринформ, с 1 июля 2020 года Национальный банк стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг.