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Кредитный портфель украинских банков в 2020г. сократился на 4,4%, NPL - на 18,9% - НБУ
11:33 05.02.2021 |
Кредитный портфель украинских банков за 2020 год сократился на 4,4% - до 1,05 трлн грн, в том числе объем неработающих кредитов (NPL) - на 18,9%, до 430,371 млрд грн, сообщается в отчетности на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно ей, доля неработающих кредитов в банковской системе в 2020 году снизилась с 48,4% до 41%.
Указывается, что за декабрь кредитный портфель украинских банков сократился на 1,8%, в том числе NPL - на 4,2%, а доля NPL - на 1 процентный пункт (п.п.)
Нацбанк указал, что за 2020 год портфель кредитов корпоративному сектору, уменьшился на 6,1% - до 795,4 млрд грн (в том числе доля NPL в нем - на 18,6%, до 371,16 млрд грн), в свою очередь, портфель кредитов физлицам сократился на 2,7% - до 208,38 млрд грн (NPL - на 20,3%, до 58,23 млрд грн).
Одновременно объем межбанковских кредитов за год сократился на 8,6% - до 34,06 млрд грн (в том числе NPL вырос на 4% - до 984 млн грн), в то время как объем займов, выданных органам государственной власти и местного самоуправления, возрос в 2,5 раза - до 11,73 млрд грн (NPL снизился на 683 млн грн до нуля).
Согласно данным Нацбанка, по итогам прошлого года доля NPL в портфеле кредитов корпоративному сектору сократилась на 7,2 п.п. (до 46,66%), кредитов населению - на 6,2 п.п. (до 27,94%), межбанковских кредитов - на 0,13 п.п. (до 2,9%) и кредитов органам госвласти - на 14,48 п.п. (до 0%).
В отчете центробанка указывается, что кредитный портфель государственных банков без ПриватБанка за 2020 год сократился на 7,6% - до 295,31 млрд грн (в том числе объем NPL в нем - на 18,2%, до 129,03 млрд грн), тогда как кредитный портфель ПриватБанка сократился на 19,7% - до 245 млрд грн (NPL - на 24,2%, до 181,196 млрд грн).
Помимо того, за 2020 год кредитный портфель банков с иностранным капиталом возрос на 4,11% (до 344,21 млрд грн), а с частным - на 15,9% (до 164,67 млрд грн), при этом объем NPL в них сократился соответственно на 10,8% (до 95,89 млрд грн) и на 9,2% (до 23,975 млрд грн).
Таким образом, по итогам 2020 года доля NPL в кредитных портфелях государственных банков (без ПриватБанка) снизилась на 5,6 п.п. (до 43,7%), в ПриватБанке - на 4,4 п.п. (до 73,95%), в банках с иностранным капиталом - на 4,6 п.п. (до 27,9%) и в банках с частным - на 4 п.п. (до 14,56%).
"В ближайшие два года мы ожидаем, что банки окончательно лишатся неработающих кредитов. В случае успеха реализации стратегий управления NPL банки втрое уменьшат объем NPL. Это позволит уже в начале 2023 года сократить долю неработающих кредитов до 24%, а в случае существенного роста кредитования уровень NPL снизится до менее 20%" , - прогнозирует глава НБУ Кирилл Шевченко.
Он добавил, что в настоящее время неработающие кредиты не давят на прибыльность банков и их капитал, так как уровень резервирования составляет 98%.
Как сообщалось, по итогам 2019 года доля NPL в украинских банках сократилась на 4,5 п.п. и впервые за последние годы стала меньше половины их суммарного кредитного портфеля - 48,4%.
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