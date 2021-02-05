Финансовые новости
- |
- 05.02.21
- |
- 09:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Верховный Суд снял арест со счетов Проминвестбанка
08:24 05.02.2021 |
Верховный Суд удовлетворил кассацию Проминвестбанка и отменил арест его акций, недвижимого имущества и счетов в других банках.
Об этом сообщает издание "ФинКлуб".
Отмечается, что решением от 27 января Верховный Суд отменил соответствующие постановления Хозяйственного суда Киева от 10 марта 2020 года и Северного апелляционного хозсуда от 1 сентября 2020 года.
Данными судебными постановлениями по требованию ООО «Крым девелопмент» был наложен арест на акции, недвижимость, имущественные права Проминвестбанка и его счета в других банках (в пределах суммы взыскания 169,8 млн долл.), а также было запрещено банку проводить ликвидацию или реорганизацию.
В издании отмечают, что «Крым Девелопмент» связана с Игорем Коломойским и его партнерами. Это одна из компаний, которая на основании решения Гаагского суда взимает с РФ компенсацию за недвижимость, отобранную у них в Крыму после его аннексии Россией.
Верховный Суд 14 января 2021 года отказался удовлетворить жалобу российского «Внешэкономбанка» в Министерство юстиции относительно запрета продажи акций Проминвестбанка. Данным постановлением ВЭБ.РФ было отказано в предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.
Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж запретил Минюсту принудительную продажу 99,77% акций Проминвестбанка, которые были зарегистрированы на ВЭБ.РФ, до решения арбитражем вопроса, нарушает ли указанная реализация акций нормы международного права. Однако Верховный Суд согласился с заключением Киевского апелляционного суда, что исполнение упомянутого арбитражного решения о принятии обеспечительных мер привело бы к приостановлению исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 мая 2018 года. Данным решением был удовлетворен иск ряда компаний, связанных с Коломойским и его партнерами, о взыскании с России 159 млн долл. в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после аннексии РФ.
В марте 2020 года 99,77% Проминвестбанка продали за 268,7 млн грн на бирже ПФТС. Победителем аукциона стала компания «Фортифай», среди учредителей которой появились люди Коломойского. Позднее бизнесмен и банкир Сергей Тигипко решил купить «Фортифай», и НБУ разрешил эту сделку.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коломойский проиграл Украине дело на $6 млрд в Стокгольмском арбитраже
|«Черти» и «зеленый фашизм». Когда Бойко выгонит Медведчука из ОПЗЖ
|Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против «каналов Медведчука» и чего ждать дальше
|Война между военными ведомствами: Кто должен навести порядок в украинской армии и оборонке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Верховный Суд снял арест со счетов Проминвестбанка
|Доллар 5 февраля умеренно укрепляется к другим мировым валютам
|Фондовые биржи АТР 5 февраля растут вслед за рынками США
|Фондовые индексы США 4 февраля закрылись на рекордных отметках
|Впервые за несколько недель на межбанк с покупкой валюты вышел Нацбанк
|Депозитные ставки для физлиц 04.02.21
Это интересно
|Tesla Model S и X научили самостоятельно включать заднюю передачу
|Mercedes-Benz может выпустить модель меньше A-Class
|Google отказалась от разработки эксклюзивных игр для сервиса Stadia
|Xiaomi подала в суд на Пентагон из-за внесения в «черный» список
|Илон Маск теперь контролирует четверть всех активных спутников на орбите
|Ford и Google будут вместе создавать подключённые к Сети автомобили
|SpaceX и миллиардер Джаред Айзекман объявили о первой «полностью гражданской» миссии в космос