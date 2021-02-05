Верховный Суд снял арест со счетов Проминвестбанка

Верховный Суд удовлетворил кассацию Проминвестбанка и отменил арест его акций, недвижимого имущества и счетов в других банках.

Об этом сообщает издание "ФинКлуб".

Отмечается, что решением от 27 января Верховный Суд отменил соответствующие постановления Хозяйственного суда Киева от 10 марта 2020 года и Северного апелляционного хозсуда от 1 сентября 2020 года.

Данными судебными постановлениями по требованию ООО «Крым девелопмент» был наложен арест на акции, недвижимость, имущественные права Проминвестбанка и его счета в других банках (в пределах суммы взыскания 169,8 млн долл.), а также было запрещено банку проводить ликвидацию или реорганизацию.

В издании отмечают, что «Крым Девелопмент» связана с Игорем Коломойским и его партнерами. Это одна из компаний, которая на основании решения Гаагского суда взимает с РФ компенсацию за недвижимость, отобранную у них в Крыму после его аннексии Россией.

Верховный Суд 14 января 2021 года отказался удовлетворить жалобу российского «Внешэкономбанка» в Министерство юстиции относительно запрета продажи акций Проминвестбанка. Данным постановлением ВЭБ.РФ было отказано в предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж запретил Минюсту принудительную продажу 99,77% акций Проминвестбанка, которые были зарегистрированы на ВЭБ.РФ, до решения арбитражем вопроса, нарушает ли указанная реализация акций нормы международного права. Однако Верховный Суд согласился с заключением Киевского апелляционного суда, что исполнение упомянутого арбитражного решения о принятии обеспечительных мер привело бы к приостановлению исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 мая 2018 года. Данным решением был удовлетворен иск ряда компаний, связанных с Коломойским и его партнерами, о взыскании с России 159 млн долл. в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после аннексии РФ.

В марте 2020 года 99,77% Проминвестбанка продали за 268,7 млн грн на бирже ПФТС. Победителем аукциона стала компания «Фортифай», среди учредителей которой появились люди Коломойского. Позднее бизнесмен и банкир Сергей Тигипко решил купить «Фортифай», и НБУ разрешил эту сделку.