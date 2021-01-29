НБУ требует от банков проверять лиц, которые доставляют документы на списание средств

Национальный банк установил требование для банков, чтобы те проверяли полномочия лиц, которые самостоятельно доставляют документы на принудительное списание средств.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины установил требование для банков о необходимости проверять полномочия лица, которое самостоятельно доставило в банк расчетные документы на принудительное списание либо взыскание средств со счетов клиентов, документов на арест либо снятие ареста с денежных средств. Это позволит избежать случаев принятия банком указанных расчетных документов от лиц, которые не имеют полномочий на такие действия.

Порядок установления полномочий каждый банк самостоятельно будет определять в своих внутренних документах. Соответствующее требование содержит постановление правления Национального банка №10 от 28 января 2021 года "О внесении изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте", которое вступает в силу с 30 января 2021 года.

Как известно, доставлять в банки документы на принудительное списание либо взыскание средств со счетов клиентов, а также на арест или снятие ареста с денежных средств на счетах клиентов имеют полномочия государственные и частные исполнители, представители либо поверенные частного исполнителя, следователи, представители суда и т. п.