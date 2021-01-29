Финансовые новости
- |
- 29.01.21
- |
- 21:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ требует от банков проверять лиц, которые доставляют документы на списание средств
21:01 29.01.2021 |
Национальный банк установил требование для банков, чтобы те проверяли полномочия лиц, которые самостоятельно доставляют документы на принудительное списание средств.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Национальный банк Украины установил требование для банков о необходимости проверять полномочия лица, которое самостоятельно доставило в банк расчетные документы на принудительное списание либо взыскание средств со счетов клиентов, документов на арест либо снятие ареста с денежных средств. Это позволит избежать случаев принятия банком указанных расчетных документов от лиц, которые не имеют полномочий на такие действия.
Порядок установления полномочий каждый банк самостоятельно будет определять в своих внутренних документах. Соответствующее требование содержит постановление правления Национального банка №10 от 28 января 2021 года "О внесении изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте", которое вступает в силу с 30 января 2021 года.
Как известно, доставлять в банки документы на принудительное списание либо взыскание средств со счетов клиентов, а также на арест или снятие ареста с денежных средств на счетах клиентов имеют полномочия государственные и частные исполнители, представители либо поверенные частного исполнителя, следователи, представители суда и т. п.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Пиар на гробах». Как долго Харьковом будут управлять именем Кернеса
|Без Витренко, но с БЭБУ. Почему парламентское монобольшинство умерло, едва воскреснув
|Снова не назначили Витренко: Сделает ли его Зеленский министром без «слуг»
|Бюро экономической безопасности: На кого будет работать новая спецслужба Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ требует от банков проверять лиц, которые доставляют документы на списание средств
|Депозитные ставки для физлиц 29.01.21
|Биткойн подорожал на $5000 благодаря Илону Маску. Он написал одно слово в Twitter
|Рожкова раскритиковала создание Украинской финансовой жилищной компании
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.01.21
|Доллар 29 января укрепляется при волатильности на фондовом рынке
Это интересно
|Доход Tesla в 2020 году превысил 31,5 млрд долларов
|Вследствие санкций США Huawei потерял 41% продаж смартфонов
|1034 л.с. и 840 км на одной зарядке: представлена обновленная Tesla Model S
|Исследование: дневной сон полезен для здоровья и памяти. Даже на пять минут
|Евросоюз решил самостоятельно выпускать литиевые аккумуляторы и выделил на это 2,9 млрд евро
|Годовая выручка ByteDance, владеющей TikTok, удвоилась и достигла $35 млрд
|Стартует массовое производство роботов-гуманоидов София